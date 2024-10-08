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    «Амур» успешно реализует вторую попытку в Нижнекамске

    «Нефтехимик» — «Амур». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Амур»
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    Александр Щемеров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» 8 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Даже на фоне серии неудачных результатов нижнекамцам удалось подняться на 4-ю строчку в таблице Восточной конференции с 15 очками по итогам 13 матчей.

    Последние матчи: Еще недавно команда Олега Леонтьева страдала из-за невозможности победить: серия поражений Нижнекамска разрослась до шести игр.

    Нефтехимик — Амур: коэффициенты букмекеров

    Прервался же этот отрезок в середине прошлой недели, когда «Нефтехимик» обыграл «Ладу» — 3:2 Б. Накануне «волки» разгромили «Амур» в первой стыковой встрече — 4:1.

    Не сыграют: Роман Абросимов, Владимир Брюквин.

    Состояние команды: «Нефтехимик» начал сезон достаточно бодро, но затем столкнулся с серьезным спадом. Команда потерпела серию поражений в последних семи матчах, что негативно отразилось на ее конкурентоспособности.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игра «Нефтехимика» в последних встречах оставляет желать лучшего, особенно в атаке. При этом недавняя победа над «Ладой» — первая за несколько недель — может стать поворотным моментом для парней Олега Леонтьева.

    Чтобы улучшить свои позиции, «Нефтехимику» необходимо прокачать реализацию и начать надежнее действовать в обороне, избегая ненужных ошибок, которые стоили им нескольких матчей.

    «Амур»

    Турнирное положение: Ситуация для хабаровчан усугубляется: в 12 матчах «тигры» набрали всего 9 очков, с которыми вонзились в 11-ю позицию Восточной конференции.

    Последние матчи: Накануне команда Андрея Мартемьянова начала гостевую серию, в рамках которой проиграла «Ак Барсу» — 2:3 Б, но победила его во втором матче — 2:1, после чего крупно уступила «Нефтехимику» — 1:4.

    Не сыграют: Владислав Барулин, Девин Броссо, Виктор Кобозев, Дмитрий Шевченко.

    Состояние команды: «Амур» начал сезон с трудностями, однако дальневосточники постепенно находят свою игру. Выездные матчи осторожно намекают на небольшие улучшения с точки зрения построения и качества.

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    Недавние матчи «Амура» с «Ак Барсом» свидетельствуют о том, что команда Мартемьянова готова вернуться в борьбу за топ-8, хотя каждый матч по-прежнему проходит напряженно.

    Для достижения дальнейших успехов «Амуру» придется научиться справляться с соперниками из разряда прямых конкурентов, но для этого необходимо прибавить в эффективности атакующих звеньев.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» не побеждал в шести матчах подряд в период с 17 по 29 сентября

    • «Амур» на момент публикации имеет второй с конца показатель заброшенных шайб среди команд Восточной конференции.

    • В двух очных матчах из четырех последних дальневосточники забивали в ворота «Нефтехимика» по 4 шайбы, а еще в двух такой же результативностью отличалась команда из Нижнекамска

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 3.92, а победа «Амура» — в 2.89.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: Форма хабаровского клуба по-прежнему вызывает немало вопросов, но и «Нефтехимик» в текущих кондициях далек от идеальной формы. Еще в одном матче в Нижнекамске «Амур» постарается преуспеть.

    Ставка: «Амур» победит в матче за 2.15.

    Прогноз: Зачастую очные встречи между этими командами не отличаются высокой результативностью. А с учетом не лучших атакующих показателей в последних матчах очередная их игра может получиться скромной в плане голов.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.08.

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    «Нефтехимик» — «Амур»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» успешно реализует вторую попытку в Нижнекамске
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