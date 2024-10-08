В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» 8 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Даже на фоне серии неудачных результатов нижнекамцам удалось подняться на 4-ю строчку в таблице Восточной конференции с 15 очками по итогам 13 матчей.

Последние матчи: Еще недавно команда Олега Леонтьева страдала из-за невозможности победить: серия поражений Нижнекамска разрослась до шести игр.

Прервался же этот отрезок в середине прошлой недели, когда «Нефтехимик» обыграл «Ладу» — 3:2 Б. Накануне «волки» разгромили «Амур» в первой стыковой встрече — 4:1.

Не сыграют: Роман Абросимов, Владимир Брюквин.

Состояние команды: «Нефтехимик» начал сезон достаточно бодро, но затем столкнулся с серьезным спадом. Команда потерпела серию поражений в последних семи матчах, что негативно отразилось на ее конкурентоспособности.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Игра «Нефтехимика» в последних встречах оставляет желать лучшего, особенно в атаке. При этом недавняя победа над «Ладой» — первая за несколько недель — может стать поворотным моментом для парней Олега Леонтьева.

Чтобы улучшить свои позиции, «Нефтехимику» необходимо прокачать реализацию и начать надежнее действовать в обороне, избегая ненужных ошибок, которые стоили им нескольких матчей.

«Амур»

Турнирное положение: Ситуация для хабаровчан усугубляется: в 12 матчах «тигры» набрали всего 9 очков, с которыми вонзились в 11-ю позицию Восточной конференции.

Последние матчи: Накануне команда Андрея Мартемьянова начала гостевую серию, в рамках которой проиграла «Ак Барсу» — 2:3 Б, но победила его во втором матче — 2:1, после чего крупно уступила «Нефтехимику» — 1:4.

Не сыграют: Владислав Барулин, Девин Броссо, Виктор Кобозев, Дмитрий Шевченко.

Состояние команды: «Амур» начал сезон с трудностями, однако дальневосточники постепенно находят свою игру. Выездные матчи осторожно намекают на небольшие улучшения с точки зрения построения и качества.

Недавние матчи «Амура» с «Ак Барсом» свидетельствуют о том, что команда Мартемьянова готова вернуться в борьбу за топ-8, хотя каждый матч по-прежнему проходит напряженно.

Для достижения дальнейших успехов «Амуру» придется научиться справляться с соперниками из разряда прямых конкурентов, но для этого необходимо прибавить в эффективности атакующих звеньев.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не побеждал в шести матчах подряд в период с 17 по 29 сентября

«Амур» на момент публикации имеет второй с конца показатель заброшенных шайб среди команд Восточной конференции.

В двух очных матчах из четырех последних дальневосточники забивали в ворота «Нефтехимика» по 4 шайбы, а еще в двух такой же результативностью отличалась команда из Нижнекамска

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 3.92, а победа «Амура» — в 2.89.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: Форма хабаровского клуба по-прежнему вызывает немало вопросов, но и «Нефтехимик» в текущих кондициях далек от идеальной формы. Еще в одном матче в Нижнекамске «Амур» постарается преуспеть.

Ставка: «Амур» победит в матче за 2.15.

Прогноз: Зачастую очные встречи между этими командами не отличаются высокой результативностью. А с учетом не лучших атакующих показателей в последних матчах очередная их игра может получиться скромной в плане голов.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.08.