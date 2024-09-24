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    «Автомобилист» продолжит свою беспроигрышную серию?

    «Нефтехимик» — «Автомобилист». Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, КХЛ, 24 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Автомобилист»
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    «Автомобилист»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Нефтехимик» 24 сентября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Сентября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: По итогам восьми матчей нижнекамцы закрепились на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 9 баллов.

    Последние матчи: В трех последних встречах команда Олега Леонтьева получила всего одно очко. Так, в период с 17 по 21 сентября «волки» уступили «Сибири» (2:5), «Трактору» (2:3) и «Металлургу» Мг (0:1 Б).

    Нефтехимик — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Значимые потери в составе нижнекамцев отсутствуют.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Нефтехимик» демонстрирует хорошую по своим возможностям игру, но результаты команды Леонтьева в последних матчах оставляют желать лучшего.

    В обороне «Нефтехимик» не всегда успевает справляться с натиском соперников. Ошибки в защите часто приводят к неприятным моментам, которые в последнее время оказывают значительное влияние на исход матчей.

    Для улучшения позиций в таблице «Нефтехимику» предстоит скорректировать игру в защите и быть более уверенным в завершающей стадии атак.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Екатеринбуржцы стали одним из главных приятных открытий на Востоке: в восьми встречах команда набрала 11 очков и поднялась на первую строчку в конференции.

    Последние матчи: В четырех последних встречах команда Николая Заварухина ни разу не проиграла в основное время, а в двух недавних играх одержала «сухие» победы над «Авангардом» (3:0) и «Ладой» (1:0).

    Не сыграют: У екатеринбуржцев нет важных кадровых потерь.

    Состояние команды: «Автомобилист» проводит продуктивный старт сезона, демонстрируя сбалансированную и агрессивную игру в атаке.

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    Защита «Автомобилиста» при этом остается одной из лучших в плане надежности в лиге. В частности, екатеринбуржцы входят в первую тройку по игре в обороне на Востоке.

    Если «Автомобилист» сможет сохранить свою результативность, то без особых проблем сохранит свои позиции в верхней части таблицы и продолжит борьбу за лидерство в ближайшей перспективе.

    Статистика для ставок

    • В двух последних гостевых встречах «Автомобилист» выиграл всухую

    • В новом сезоне «Нефтехимик» не проигрывал на домашнем катке

    • В двух предыдущих личных встречах в Нижнекамске команды не забивали больше 4 голов в сумме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 3.92, а победа «Автомобилиста» — в 2.33.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

    Прогноз: «Автомобилист» показывает неплохие результаты в гостях как с точки зрения набранных очков, так и в плане игры в обороне. На катке «Нефтехимика» команда Заварухина явно будет готова выдать еще один образцовый матч.

    Ставка: «Автомобилист» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.88.

    Прогноз: В двух последних играх на выезде команда с Урала не пропустила ни одного гола. В такой форме екатеринбуржцы сумеют справиться со значительным количеством моментов хозяйского клуба.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 2 за 2.38.

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    «Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» продолжит свою беспроигрышную серию?
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