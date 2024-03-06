В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «ППГ Пэйнтс Арене» 06 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Коламбус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Результаты «Питтсбурга» и общий рисунок игры коллектива Салливана не позволяют говорить о том, что «пингвины» всерьез могут мечтать о плей-офф.

Последние матчи: За три последних проигранных матча лидеры «Пингвинз» не продемонстрировали должного уровня самоотдачи, поэтому проиграли они вполне заслуженно.

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Травмированные игроки: У «пернатых» не могут играть Ньето, Аккиари и Гюнцель. Под вопросом участие Харкинса.

Общий тонус клуба: Вся команда не в тонусе, поэтому вероятность победы куда более скромного по возможностям «Коламбуса» не исключается.

«Коламбус»

Турнирное положение: Перспективы «Коламбуса» уже который год видятся весьма туманными, и этот сезон не стал исключением.

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Последние матчи: У «жакетов» иногда получается показывать содержательный хоккей, но даже на непродолжительных отрезках никакого позитивного эффекта это не дает.

Травмированные игроки: Паскаль Винсент по-прежнему не может рассчитывать на Фантилли, Джонсона и Лайне.

Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» у гостей больше шансов проиграть, нежели выиграть, несмотря на то, что хозяева льда в удручающем состоянии.

Статистика для ставок

«Питтсбург» проиграл три последних матча по календарю

Четыре из пяти последних очных встреч не обходились без овертайма

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.77, на ничью — 5.05, на гостей — 3.94.

Прогноз: Вероятность победы «Коламбуса» не исключается

Альтернативный прогноз: В игре вполне может быть дополнительная пятиминутка

Ставка: П2 с коэффициентом 3.94.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15.