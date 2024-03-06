«Питтсбург»
Турнирное положение: Результаты «Питтсбурга» и общий рисунок игры коллектива Салливана не позволяют говорить о том, что «пингвины» всерьез могут мечтать о плей-офф.
Последние матчи: За три последних проигранных матча лидеры «Пингвинз» не продемонстрировали должного уровня самоотдачи, поэтому проиграли они вполне заслуженно.
Питтсбург — Коламбус: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «пернатых» не могут играть Ньето, Аккиари и Гюнцель. Под вопросом участие Харкинса.
Общий тонус клуба: Вся команда не в тонусе, поэтому вероятность победы куда более скромного по возможностям «Коламбуса» не исключается.
«Коламбус»
Турнирное положение: Перспективы «Коламбуса» уже который год видятся весьма туманными, и этот сезон не стал исключением.
Последние матчи: У «жакетов» иногда получается показывать содержательный хоккей, но даже на непродолжительных отрезках никакого позитивного эффекта это не дает.
Травмированные игроки: Паскаль Винсент по-прежнему не может рассчитывать на Фантилли, Джонсона и Лайне.
Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» у гостей больше шансов проиграть, нежели выиграть, несмотря на то, что хозяева льда в удручающем состоянии.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» проиграл три последних матча по календарю
- Четыре из пяти последних очных встреч не обходились без овертайма
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.77, на ничью — 5.05, на гостей — 3.94.
Прогноз: Вероятность победы «Коламбуса» не исключается
- 2.20Торпедо — СКА: прогноз и ставка
- 2.07Амур — Металлург: прогноз и ставка
- 2.43Нью-Джерси — Флорида: прогноз и ставка
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Альтернативный прогноз: В игре вполне может быть дополнительная пятиминутка
Ставка: П2 с коэффициентом 3.94.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15.