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    «Коламбус» может претендовать на победу в Пенсильвании?

    «Питтсбург» — «Коламбус». Ставка (к. 3.94), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 06 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Коламбус»
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    «Коламбус»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «ППГ Пэйнтс Арене» 06 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Коламбус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Марта 2024 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Коламбус Коламбус
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    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Результаты «Питтсбурга» и общий рисунок игры коллектива Салливана не позволяют говорить о том, что «пингвины» всерьез могут мечтать о плей-офф.

    Последние матчи: За три последних проигранных матча лидеры «Пингвинз» не продемонстрировали должного уровня самоотдачи, поэтому проиграли они вполне заслуженно.

    Питтсбург — Коламбус: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: У «пернатых» не могут играть Ньето, Аккиари и Гюнцель. Под вопросом участие Харкинса.

    Общий тонус клуба: Вся команда не в тонусе, поэтому вероятность победы куда более скромного по возможностям «Коламбуса» не исключается.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Перспективы «Коламбуса» уже который год видятся весьма туманными, и этот сезон не стал исключением.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: У «жакетов» иногда получается показывать содержательный хоккей, но даже на непродолжительных отрезках никакого позитивного эффекта это не дает.

    Травмированные игроки: Паскаль Винсент по-прежнему не может рассчитывать на Фантилли, Джонсона и Лайне.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» у гостей больше шансов проиграть, нежели выиграть, несмотря на то, что хозяева льда в удручающем состоянии.

    Статистика для ставок

    • «Питтсбург» проиграл три последних матча по календарю

    • Четыре из пяти последних очных встреч не обходились без овертайма

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.77, на ничью — 5.05, на гостей — 3.94.

    Прогноз: Вероятность победы «Коламбуса» не исключается

    Альтернативный прогноз: В игре вполне может быть дополнительная пятиминутка

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.94.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Коламбус» с коэффициентом 3.94. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Коламбус» может претендовать на победу в Пенсильвании?
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