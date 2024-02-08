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    СКА разнесет «Барыс» на его катке?

    «Барыс» — СКА. Ставка (к. 2.70) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — СКА
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    СКА в матче с «Авангардом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Барыс Арене» 8 февраля. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Февраля 2024 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Барыс»

    Турнирное положение: По итогам 59 матчей «Барыс» «закрепился» на 12-м месте в таблице Восточной конференции. На 2 балла — с игрой в запасе — представляющий Казахстан клуб отстает от предпоследнего «Адмирала».

    Последние матчи: На сегодняшний день «Барыс» находится на этапе провала, обусловленном постоянными поражениями. Так, астанчане не выигрывают с 19-го числа прошлого месяца.

    Коэффициенты матча Барыс — СКА

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    В семи матчах из восьми последних команда Олега Болякина не набрала ни одного балла, а в трех встречах даже не забивала. В последних двух играх «Барыс» дома уступил «Амуру» (2:3 ОТ, 0:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Защитник Алекс Грант, нападающие Джозеф Лабате, Батырлан Муратов — травмы.

    Состояние команды: Последние результаты говорят о том, что «Барысу» от нынешнего сезона уже ничего не нужно. Команда почти не набирает очки, а ее результативность ограничивается одной или двумя заброшенными шайбами.

    СКА

    Турнирное положение: В 60 матчах СКА набрал 83 очка. На момент публикации он по-прежнему находится на первом месте в таблице Западной конференции, опережая на один балл «Локомотив» и московское «Динамо».

    Последние матчи: Неделями ранее СКА был непобедим. Его очередная серия дошла до пяти матчей и включала в себя две игры «на ноль», успешные армейские дерби и высокую результативность в четырех встречах.

    Новая неделя началась для санкт-петербуржцев с необъяснимого провала, который подстерег команду Романа Ротенберга в Омске, где та крупно проиграла «Авангарду», пропустив все, что только можно (5:9).

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    • Не сыграют: защитник Андрей Педан, нападающий Владимир Алистров — травмы.

    Состояние команды: Несмотря на редкие в последнее время промахи, СКА остается одним из самых устойчивых клубов первого эшелона Запада в плане побед и набора очков на дистанции. В плей-офф санкт-петербуржцы намерены войти в лучших кондициях.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается в 6.80, ничья — в 5.50, а победа СКА — в 1.41.

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    В заключительной фазе сезона «Барыс» накрыл тотальный разлад в игре — команда раздает очки всем подряд с 19 января и крайне мало забивает (по два гола максимум). Вероятно, в Астане смирились с тем, что очередной сезон будет закончен на последнем месте в Восточной конференции.

    Без мотивации и хорошо поставленной игры «Барыс» едва ли будет способен остановить нынешний СКА, остро нуждающийся в набранных очках. Наши прогноз и ставка — СКА забьет во всех периодах за 2.70.

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    «Барыс» — СКА: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на хоккей. СКА разнесет «Барыс» на его катке?
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