В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Нагорном» 22 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Сибирь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Трактор»

Турнирное положение: По итогам 54 матчей «Трактор», набрав 64 очка, опустился на шестое место в таблице Восточной конференции. От пятой «Лады», которая провела на игру больше, челябинцы отстают на один балл.

Последние матчи: На 18-й игровой неделе «Трактору» удалось добиться победы над «Ак Барсом» (3:1) — одним из главных его прямых конкурентов. Но после встречи с казанцами начались потери.

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В частности, на выезде «Трактор» проиграл минскому «Динамо» (1:3), а дома уступил «Северстали» (0:1 Б). В последнем матче команда Алексея Заварухина не оставила шансов «Сочи» (6:1).

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Не сыграют: Нападающий Андрей Чибисов — травма.

Состояние команды: При сохраняющейся высокой плотности в таблице Востока «Трактору» удается справляться с сумасшедшей конкуренцией. Челябинцы пытаются закрепиться в первой пятерке, имея даже шансы продвинуться выше.

«Сибирь»

Турнирное положение: Лишившись четырех очков, «Сибирь» опустилась на десятое место в таблице Востока. На ее счету 51 балл по итогам 53 матчей. От зоны плей-офф новосибирцы отстают на 2 балла.

Последние матчи: В течение прошлых недель «Сибирь» провела серию игр на Дальнем Востоке. В четырех матчах один из кандидатов на плей-офф оформил две победы и дважды проиграл.

В рамках 19-й игровой недели «Сибирь» провела одну встречу. На домашнем катке команда Сергея Кривокрасова принимала «Салават Юлаев», справиться с которым не смогла (2:4).

Не сыграют: На момент публикации в составе «Сибири» нет кадровых потерь.

Состояние команды: Недавняя ситуация с лишением четырех очков существенно усложнила для «Сибири» задачу, хотя и не нанесла урон ее амбициям. Тем не менее с нынешними результатами ей будет крайне тяжело вернуться в зону топ-8.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается в 1.82, ничья — в 4.30, а победа «Сибири» — в 3.77.

Несмотря на разную категорию турнирных задач, обе мотивированные команды одинаково остро нуждаются в набранных очках. Поэтому в очном матче, вероятно, разница в классе станет ключевой.

На текущем этапе «Трактор» производит впечатление более сбалансированного коллектива, готового демонстрировать хорошие — по своим меркам — результаты на дистанции, чего нельзя сказать о «Сибири».

С учетом того, что с заброшенными шайбами у обеих сторон будущего противостояния не все так радужно, их очный матч едва ли окажется насыщенным в плане голов . Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.24.

Основываясь на изложенном выше, в качестве альтернативы предложим вариант — «Трактор» победит + ТМ 6.5 за 2.25.