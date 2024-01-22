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    В Челябинске игра пройдет относительно спокойно?

    «Трактор» — «Сибирь». Ставка (к. 2.24) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Сибирь»
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    «Трактор» в матче с «Барысом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Нагорном» 22 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Сибирь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 22 Января 2024 года
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    •  Трактор 17:00 Сибирь Сибирь
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    «Трактор»

    Турнирное положение: По итогам 54 матчей «Трактор», набрав 64 очка, опустился на шестое место в таблице Восточной конференции. От пятой «Лады», которая провела на игру больше, челябинцы отстают на один балл.

    Последние матчи: На 18-й игровой неделе «Трактору» удалось добиться победы над «Ак Барсом» (3:1) — одним из главных его прямых конкурентов. Но после встречи с казанцами начались потери.

    Коэффициенты матча Трактор — Сибирь

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    В частности, на выезде «Трактор» проиграл минскому «Динамо» (1:3), а дома уступил «Северстали» (0:1 Б). В последнем матче команда Алексея Заварухина не оставила шансов «Сочи» (6:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Андрей Чибисов — травма.

    Состояние команды: При сохраняющейся высокой плотности в таблице Востока «Трактору» удается справляться с сумасшедшей конкуренцией. Челябинцы пытаются закрепиться в первой пятерке, имея даже шансы продвинуться выше.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Лишившись четырех очков, «Сибирь» опустилась на десятое место в таблице Востока. На ее счету 51 балл по итогам 53 матчей. От зоны плей-офф новосибирцы отстают на 2 балла.

    Последние матчи: В течение прошлых недель «Сибирь» провела серию игр на Дальнем Востоке. В четырех матчах один из кандидатов на плей-офф оформил две победы и дважды проиграл.

    В рамках 19-й игровой недели «Сибирь» провела одну встречу. На домашнем катке команда Сергея Кривокрасова принимала «Салават Юлаев», справиться с которым не смогла (2:4).

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    • Не сыграют: На момент публикации в составе «Сибири» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Недавняя ситуация с лишением четырех очков существенно усложнила для «Сибири» задачу, хотя и не нанесла урон ее амбициям. Тем не менее с нынешними результатами ей будет крайне тяжело вернуться в зону топ-8.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается в 1.82, ничья — в 4.30, а победа «Сибири» — в 3.77.

    Несмотря на разную категорию турнирных задач, обе мотивированные команды одинаково остро нуждаются в набранных очках. Поэтому в очном матче, вероятно, разница в классе станет ключевой.

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    На текущем этапе «Трактор» производит впечатление более сбалансированного коллектива, готового демонстрировать хорошие — по своим меркам — результаты на дистанции, чего нельзя сказать о «Сибири».

    С учетом того, что с заброшенными шайбами у обеих сторон будущего противостояния не все так радужно, их очный матч едва ли окажется насыщенным в плане голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.24.

    Основываясь на изложенном выше, в качестве альтернативы предложим вариант — «Трактор» победит + ТМ 6.5 за 2.25.

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    «Трактор» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на хоккей. В Челябинске игра пройдет относительно спокойно?
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