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    «Ванкувер» увеличит домашнюю победную серию

    «Ванкувер» — «Тампа-Бэй». Ставка и прогноз (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Тампа-Бэй»
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    Куинн Хьюз
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 13 Декабря 2023 года

    «Ванкувер»

    После провальных в контексте кубковой квалификации предыдущих сезонов «Ванкувер» вошел в новую кампанию решительно. Клуб из Британской Колумбии, Канада, демонстрирует готовность в определенный момент навязать борьбу за лидерство в конференции.

    В 28 встречах «Ванкуверу» удалось набрать 37 очков и закрепиться на втором месте на Западе. На один балл он опередил третий «Лос-Анджелес», а от первого «Вегаса» отстал на 6 очков, имея матч в запасе.

    Около десяти предыдущих матчей «Кэнакс» представляли собой единичные моменты триумфа и такие же промежутки разочарований: команда Рика Токкета чередовала победы и поражения, не имея возможности стабильно набирать по 2 очка на дистанции.

    Все прогнозы на НХЛ

    Впервые с 16 ноября «Ванкувер» добился двух побед подряд лишь на днях, в период с 8 по 10 декабря. Обе встречи «Кэнакс» провели на своем льду, где сперва всухую разделались с «Миннесотой» (2:0), а затем одержали верх в тяжелейшем матче с «Каролиной» (4:3).

    «Тампа-Бэй»

    В новую регулярку «Тампа-Бэй» вошла с серьезными проблемами, которые касались и кадровых потерь, и формы в целом. В частности, оборона по-прежнему является одним из самых слабых мест клуба, остающегося железным кандидатом на выход в плей-офф.

    По итогам 29 матчей «Тампе-Бэй» в очередной раз пришлось опуститься на девятое место в Восточной конференции. Набрав 31 очко, она сравнялась с восьмыми «Айлендерс». При этом ньюйоркцы провели на 3 игры меньше.

    Неделями ранее — в период с 28 ноября по 2 декабря — команду Джона Купера подкосила очередная серия провалов, в рамках которой «Лайтнинг» остались без набранных очков в четырех подряд встречах. Трижды они покидали каток с 4+ пропущенными голами.

    Но на смену мрачному циклу пришел более успешный: трижды в четырех последних матчах «Тампа-Бэй» победила. В преддверии выезда в Канаду она устроила триллер на «Клаймат Пледж Арене», где одержала верх над «Сиэтлом» в овертайме (4:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ванкувера» букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.65, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.39.

    В нескольких предыдущих матчах «Тампе-Бэй» удалось добиться устраивающих ее результатов, но вряд ли в нынешней форме — с сохраняющимися проблемами в обороне — «Лайтнинг» способны вдолгую идти без потерь.

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    «Ванкувер» на данном этапе регулярки — это один сильнейших клубов Запада, который оформил две победы на своем льду и намерен теперь побороться за третью.

    На домашнем катке «Кэнакс» возьмут игру под контроль и напомнят гостям о том, в каком состоянии находится их линия защиты. Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.03.

    После череды рваных отрезков канадцам крайне важно зацепиться за эту беспроигрышную серию. Наш альтернативный прогноз — «Ванкувер» победит в матче за 1.95.

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    «Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» увеличит домашнюю победную серию
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