В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 16 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Высокая плотность, сохраняющаяся на Западе, вынуждает даже команды из категории середняков биться за каждый набранный балл во всех без исключения матчах. Однако «Северсталь» — после мощной победной серии — сбавила обороты.

В 29 играх череповецкий клуб набрал 31 очко и опустился на восьмое место в Западной конференции. На один балл он отстал сразу от трех клубов, остающихся прямыми конкурентами: СКА, ЦСКА и «Динамо» Минск. Все соперники имеют одинаковое количество матчей.

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В период с 29 октября по 6 ноября команда Андрея Козырева провела беспроигрышную серию, которая остановилась на отметке в пять матчей. По меркам такого клуба это был мощный отрезок.

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Однако 10 ноября победному циклу настал конец. Всему виной выезд в Балашиху, где «Северсталь» уступила «Витязю» (3:5). Терять очки она продолжила и в следующих матчах. Так, череповецкая команда не справилась с «Барысом» (1:4) и «Авангардом» (4:5 ОТ).

СКА

Неделями ранее СКА потрясла очередная серия неудач, в период которой он потерпел четыре поражения в пяти матчах. Однако несколько успешных результатов мгновенно дали положительный эффект в плане непрекращающейся борьбы за место в первой пятерке.

Сейчас санкт-петербуржцы занимают пятую строчку с 32 очками после 29 матчей. Такое же количество баллов при равенстве проведенных встреч имеют ЦСКА и минское «Динамо». На одно очко СКА опережает восьмую «Северсталь».

Упомянутый выше провальный отрезок — 4 поражения в 5 матчах — закончился 6 ноября. В тот день команда Романа Ротенберга проиграла «Спартаку» (2:3), после чего, кажется, сделала нужные выводы и провела хорошую работу над ошибками.

За неудачным выездом в столицу последовал этап подъема: СКА добился трех подряд побед. Дважды санкт-петербуржцам удалось забросить по 4 шайбы. Соперниками «армейцев» были «Трактор» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (4:2) и «Ак Барс» (4:2).

Прогноз и ставка

На победу «Северстали» букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью — 4.30, а на победу СКА — 2.03.

Несмотря на очередной период застоя, «Северсталь» не перестала быть одним из самых результативных клубов чемпионата , поэтому СКА — со всеми его проблемами в защите — стоит приготовиться к матчу с высокой интенсивностью и движением.

На своей территории команда Андрея Козырева постарается не обращать внимания на статус соперника, а просто сделает все от нее зависящее, чтобы попытаться обойти прямого конкурента.

В Череповце состоится зрелищный и насыщенный в плане событий на льду матч. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.08.

В преддверии встречи важно учесть, что команда Романа Ротенберга успела набрать неплохую форму. И, скорее всего, это позволит ей добиться нужного результата. Наш альтернативный прогноз — СКА победит за 2.03.