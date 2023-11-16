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    «Северсталь» устроит жаркий прием СКА

    «Северсталь» — СКА. Ставка и прогноз (к. 2.08) на хоккейный матч КХЛ 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — СКА
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    «Северсталь» в матче с «Куньлунем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 16 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2023 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Северсталь»

    Высокая плотность, сохраняющаяся на Западе, вынуждает даже команды из категории середняков биться за каждый набранный балл во всех без исключения матчах. Однако «Северсталь» — после мощной победной серии — сбавила обороты.

    В 29 играх череповецкий клуб набрал 31 очко и опустился на восьмое место в Западной конференции. На один балл он отстал сразу от трех клубов, остающихся прямыми конкурентами: СКА, ЦСКА и «Динамо» Минск. Все соперники имеют одинаковое количество матчей.

    Коэффициенты матча Северсталь — СКА

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    В период с 29 октября по 6 ноября команда Андрея Козырева провела беспроигрышную серию, которая остановилась на отметке в пять матчей. По меркам такого клуба это был мощный отрезок.

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    Однако 10 ноября победному циклу настал конец. Всему виной выезд в Балашиху, где «Северсталь» уступила «Витязю» (3:5). Терять очки она продолжила и в следующих матчах. Так, череповецкая команда не справилась с «Барысом» (1:4) и «Авангардом» (4:5 ОТ).

    СКА

    Неделями ранее СКА потрясла очередная серия неудач, в период которой он потерпел четыре поражения в пяти матчах. Однако несколько успешных результатов мгновенно дали положительный эффект в плане непрекращающейся борьбы за место в первой пятерке.

    Сейчас санкт-петербуржцы занимают пятую строчку с 32 очками после 29 матчей. Такое же количество баллов при равенстве проведенных встреч имеют ЦСКА и минское «Динамо». На одно очко СКА опережает восьмую «Северсталь».

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    • Упомянутый выше провальный отрезок — 4 поражения в 5 матчах — закончился 6 ноября. В тот день команда Романа Ротенберга проиграла «Спартаку» (2:3), после чего, кажется, сделала нужные выводы и провела хорошую работу над ошибками.

    За неудачным выездом в столицу последовал этап подъема: СКА добился трех подряд побед. Дважды санкт-петербуржцам удалось забросить по 4 шайбы. Соперниками «армейцев» были «Трактор» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (4:2) и «Ак Барс» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Северстали» букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью — 4.30, а на победу СКА — 2.03.

    Несмотря на очередной период застоя, «Северсталь» не перестала быть одним из самых результативных клубов чемпионата, поэтому СКА — со всеми его проблемами в защите — стоит приготовиться к матчу с высокой интенсивностью и движением.

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    На своей территории команда Андрея Козырева постарается не обращать внимания на статус соперника, а просто сделает все от нее зависящее, чтобы попытаться обойти прямого конкурента.

    В Череповце состоится зрелищный и насыщенный в плане событий на льду матч. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.08.

    В преддверии встречи важно учесть, что команда Романа Ротенберга успела набрать неплохую форму. И, скорее всего, это позволит ей добиться нужного результата. Наш альтернативный прогноз — СКА победит за 2.03.

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    «Северсталь» — СКА: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» устроит жаркий прием СКА
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