В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Трактор Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Последние игровые недели превратились для «Трактора» в его лучший отрезок сезона: на данном этапе регулярки челябинцы не проигрывают в четырех матчах подряд. Для них это самый продолжительный период без потерь очков.

В 26 встречах «Трактор» набрал 30 баллов, с которыми закрепился на пятой строчке в Восточной конференции. По дополнительным показателям он отстает от четвертого «Автомобилиста» при одинаковом количестве сыгранных матчей.

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Упомянутая серия челябинцев запоминалась несколькими яркими играми. В частности, в трех встречах команда Алексея Заварухина забрасывала от четырех шайб и более, дважды сумев разгромить соперников с разницей в 3+ гола.

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Без очков «Трактор» оставил «Магнитку» в двух подряд встречах в рамках уральского дерби (4:2, 5:1), после чего челябинцы смяли «Куньлунь» (5:2). И только последняя игра — с «Адмиралом» — перешла в овертайм, где команда Заварухина также оказалась сильнее (3:2 ОТ).

«Адмирал»

Беды «Адмирала» разрастаются: каждое его поражение существенно осложняет задачи, связанные с вхождением в зону кубковой восьмерки, хотя вряд ли эти цели сейчас серьезно рассматриваются внутри команды.

В 23 сыгранных матчах «Адмирал» набрал всего 16 очков, с которыми по-прежнему занимает 12-е место в Восточной конференции. На 5 баллов он отстает от 11-го «Барыса» и на 11 очков — от восьмой «Сибири», которая провела на одну встречу больше.

Команда Леонида Тамбиева остается худшей в плане результативности на Востоке, а ее стиль, основанный на оборонительной игре, регулярно дает сбой. Последнюю победу аутсайдер конференции отпраздновал 24 октября. Тогда он дома сенсационно обыграл ЦСКА (3:2 ОТ).

После момента славы и триумфа «Адмирал» накрыла очередная серия неудач. В период с 26 октября по 1 ноября он потерпел три поражения подряд. Его соперниками были «Витязь» (3:4 Б), «Лада» (1:3) и «Трактор» (2:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.20, а на победу «Адмирала» — 4.11.

Прогноз

В предыдущем очном матче «Трактор» был поставлен в неудобное положение, при котором нужно отыгрываться. Тем не менее челябинцам удалось справиться со всеми проблемами, хотя победу пришлось вырывать в овертайме.

В предстоящей встрече картина вряд ли кардинально изменится: команды согласятся на скромный в плане заброшенных шайб хоккей , а два очка, как и в прошлой игре, достанутся хозяевам, которые на данном этапе чемпионата переживают подъем.

Ставка

Сейчас команда Алексея Заварухина близка к тому, чтобы продвинуться по таблице Востока. И упускать такой шанс в домашнем матче против последнего клуба конференции она не может. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТМ 4.5 за 2.32.