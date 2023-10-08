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    «Ак Барс» напомнит «Адмиралу» о его проблемах

    «Адмирал» — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 2.21) на хоккейный матч КХЛ 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Ак Барс»
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    «Ак Барс» в матче с «Авангардом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 8 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2023 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 10:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Адмирал»

    В текущем сезоне приморский клуб остается одним из главных неудачников Восточной конференции. Его турнирный цикл состоит в основном из поражений, изредка разбавленных победами. А теперь команду покинул и вратарь, с которым она шла к историческим успехам в последнем плей-офф.

    После 13 матчей «Адмирал» занимает девятую строчку с 12 очками. Столько же баллов имеет десятый «Амур» при равном количестве проведенных встреч, а на 2 очка он отстает от кубковой восьмерки.

    Коэффициенты матча Адмирал — Ак Барс

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    В 13 встречах команда Леонида Тамбиева забросила 32 шайбы. Так, ее результативность входит в четверку худших в конференции. При этом пропускает дальневосточный клуб не так много — 35 голов.

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    На этой неделе «Адмирал» провел всего два матча, зато оба закончились победами. Соперником приморской команды на «Фетисов-Арене» была «Лада», которую сперва удалось обыграть в овертайме (2:1 ОТ), а затем — в основное время (3:2).

    «Ак Барс»

    В последнее время в статистике казанской команды было достаточно поражений, однако на фоне потерь у прямых конкурентов экс-финалист прошлого Кубка Гагарина все еще остается одним из главных преследователей лидера конференции.

    В 14 матчах «Ак Барс» заработал 19 очков, с которыми закрепился на четвертом месте. На 3 балла казанцы оторвались сразу от трех соперников, идущих ниже — от «Трактора», «Авангарда» и «Сибири».

    Команда Зинэтулы Билялетдинова остается одной из самых результативных на Востоке и во всем чемпионате. В 14 матчах она забросила 47 шайб, а ее нападающий Александр Радулов входит сейчас в десятку самых продуктивных бомбардиров лиги (4+11).

    На этой неделе «Ак Барс» провел на своей территории две встречи. И если одна закончилась сенсационным поражением от «Северстали» (1:4), то другая — ярчайшей победой в событийной игре с «Авангардом» (5:4 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Адмирала» букмекеры дают коэффициент 3.53, на ничью — 4.05, а на победу «Ак Барса» — 1.87.

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    Прогноз

    Впервые в текущем сезоне «Адмирал» одержал две победы подряд. Однако «Лада» — даже при всех ее достоинствах — едва ли может сравниться по силе с «Ак Барсом», у которого появилась реальная возможность вплотную подобраться к лидеру Востока.

    На «Фетисов-Арене» команда Зинэтулы Билялетдинова будет решать свои задачи и не станет обращать внимание на цели и желания соперника, являющегося на ее фоне очевидным аутсайдером.

    Ставка

    Казанцы возьмут игру под контроль и добудут очередную победу, несмотря на то что в предыдущем сезоне им не было легко на Дальнем Востоке. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит с форой -1 за 2.21.

    В пяти встречах из восьми последних Радулов, Яшкин и компания забрасывали не менее четырех шайб в основное время, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 1.90.

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    «Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» напомнит «Адмиралу» о его проблемах
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