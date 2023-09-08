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    «Локомотив» сдержит СКА на своей территории

    «Локомотив» — СКА. Ставка и прогноз (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 8 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — СКА
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    «Локомотив» матче с «Торпедо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Сентября 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •

    «Локомотив»

    Начало сезона у «Локомотива» получилось шершавым, команда набрала 2 очка в 2 матчах и застряла на десятой строчке на Западе. Суммарно ярославцы пропустили 7 голов, что в здоровом состоянии с ними происходит редко.

    Нетипичная статистика «Локомотива» в большей степени была сформирована в первом матче, в котором он разгромно уступил «Торпедо» (2:5). Имея статистическое преимущество по броскам в створ — 45 на 21 — реализация ярославцев была крайне слабой 4.44%.

    Коэффициенты матча Локомотив — СКА

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    После матча с гостями из Нижнего Игорь Никитин сказал, что команда еще не проснулась, поэтому определенные изменения должны были случиться в следующей игре. В итоге «Локомотив» пошел по нарастающей, добыв победу над «Трактором» (3:2 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Встреча с челябинцами вертелась в разных направлениях — сперва лидировал «Локомотив», затем «Трактор». Спасти ничью хозяевам удалось за полторы минуты до финальной сирены благодаря заброшенной шайбе Артура Каюмова, который позже принес победу в овертайме.

    СКА

    В дебюте длинного чемпионата СКА успел допустить один промах. Статистика из двух побед и одного поражения отправила питерцев на пятую строчку в Западной конференции с 4 очками и разницей забитых и пропущенных 8:5.

    На старте сезона это отнюдь не критично, но от команды с самым мощным подбором хоккеистов, да еще и на фоне более выдающихся результатов других команд, явно ждали большего, особенно если смотреть на то, как трудно СКА дается завершение атак.

    Наиболее гладко для СКА все сложилось в матче против «Лады», в котором команда Романа Ротенберга не пожалела клуб, предпринявший новую попытку возвращения в КХЛ. В Тольятти «Лада» была разгромлена (3:0).

    До выезда к новичку чемпионата СКА гостил на «ВТБ Арене», где победу над «Динамо» Москва пришлось вытаскивать в волевом стиле (2:1). Первая же потеря подстерегла питерцев на катке «Торпедо» (3:4).

    Коэффициенты

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.95, а на СКА — 2.48.

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    Прогноз

    На старте сезона СКА пока не впечатляет. Да, команда Ротенберга набирает очки, но в двух играх с топ-клубами ей пришлось несладко. А Игорь Ларионов и вовсе разобрал питерцев на винтики. Теперь настала очередь «Локомотива» перенять успешный опыт нижегородцев, добавив фирменный оборонительный стиль.

    Ставка

    Если хозяевам удастся сдержать мощные спецбригады гостей, то победа на домашнем катке станет закономерным результатом, в который почему-то верится. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит с форой 0 за 2.00.

    Учитывая специфику этих команд, на «Арене-2000» не стоит ждать торжества результативности. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 2.00.

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    «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» сдержит СКА на своей территории
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