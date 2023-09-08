В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Начало сезона у «Локомотива» получилось шершавым, команда набрала 2 очка в 2 матчах и застряла на десятой строчке на Западе. Суммарно ярославцы пропустили 7 голов, что в здоровом состоянии с ними происходит редко.

Нетипичная статистика «Локомотива» в большей степени была сформирована в первом матче, в котором он разгромно уступил «Торпедо» (2:5). Имея статистическое преимущество по броскам в створ — 45 на 21 — реализация ярославцев была крайне слабой 4.44%.

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После матча с гостями из Нижнего Игорь Никитин сказал, что команда еще не проснулась, поэтому определенные изменения должны были случиться в следующей игре. В итоге «Локомотив» пошел по нарастающей, добыв победу над «Трактором» (3:2 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Встреча с челябинцами вертелась в разных направлениях — сперва лидировал «Локомотив», затем «Трактор». Спасти ничью хозяевам удалось за полторы минуты до финальной сирены благодаря заброшенной шайбе Артура Каюмова, который позже принес победу в овертайме.

СКА

В дебюте длинного чемпионата СКА успел допустить один промах. Статистика из двух побед и одного поражения отправила питерцев на пятую строчку в Западной конференции с 4 очками и разницей забитых и пропущенных 8:5.

На старте сезона это отнюдь не критично, но от команды с самым мощным подбором хоккеистов, да еще и на фоне более выдающихся результатов других команд, явно ждали большего, особенно если смотреть на то, как трудно СКА дается завершение атак.

Наиболее гладко для СКА все сложилось в матче против «Лады», в котором команда Романа Ротенберга не пожалела клуб, предпринявший новую попытку возвращения в КХЛ. В Тольятти «Лада» была разгромлена (3:0).

До выезда к новичку чемпионата СКА гостил на «ВТБ Арене», где победу над «Динамо» Москва пришлось вытаскивать в волевом стиле (2:1). Первая же потеря подстерегла питерцев на катке «Торпедо» (3:4).

Коэффициенты

На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.95, а на СКА — 2.48.

Прогноз

На старте сезона СКА пока не впечатляет. Да, команда Ротенберга набирает очки, но в двух играх с топ-клубами ей пришлось несладко. А Игорь Ларионов и вовсе разобрал питерцев на винтики. Теперь настала очередь «Локомотива» перенять успешный опыт нижегородцев, добавив фирменный оборонительный стиль .

Ставка

Если хозяевам удастся сдержать мощные спецбригады гостей, то победа на домашнем катке станет закономерным результатом, в который почему-то верится. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит с форой 0 за 2.00.

Учитывая специфику этих команд, на «Арене-2000» не стоит ждать торжества результативности. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 2.00.