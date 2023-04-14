В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сиэтл» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

Базирующийся в штате Вашингтон клуб провел королевскую для себя регулярку. В 81 игре «Кракен» затрескал 100 очков и занял седьмую строчку в Западной конференции.

После срезки в игре с «Лос-Анджелесом» 2 апреля (1:3) «Сиэтл» ждал цикл матчей с андердогами. Получив жирный шанс солидно прокачать свое турнирное положение, «Кракен» оформил 5-матчевую серию побед.

В каждой игре команда Дэйва Хэкстола разобралась с соперниками в основное время и не забивала меньше четырех голов. Самую крупную победу «Сиэтл» оформил во встрече 4-го числа. Дома он грохнул «Аризону» (8:1).

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Дальше «Кракен» поочередно перемолол «Ванкувер» (5:2), снова «Аризону» (4:2) и «Чикаго» (7:3). Позже еще раз досталось бедным «Койотис» (4:1). Остановлена серия была 12 апреля. В Неваде «Сиэтл» срезался «Вегасу» (1:4).

«Вегас»

Пройдя цикл сложных квестов в конце регулярки, гигант из южного пригорода Лас-Вегаса сорвал куш из 109 очков в 81 игре. В Западной конференции он удерживает первую строчку с 50 победами в статистике. На 2 балла команда опережает второй «Эдмонтон».

В начале месяца «Вегас» ждали два трудных вызова в виде стыков с «Миннесотой». Тогда «Уайлд» претендовали на первую строчку, поэтому победы над ними стали значимой целью, которой «Голден Найтс» в итоге добились (4:1, 4:3 Б).

За матчами с «Миннесотой» последовала микропауза, в которой команда Брюса Кэссиди уступила «Нэшвиллу» (2:3 ОТ). Но после выезда в Теннесси лидер Запада вернулся в Неваду, где уничтожил «Лос-Анджелес» (5:2).

Заскучав без потерь очков, «Вегас» решил слить раунд «Далласу» в Техасе (1:2 Б). Однако заново раскачивать гонку за топ-3 «Голден Найтс» не стали. В последней игре они прикончили «Сиэтл» (4:1).

Коэффициенты

И на «Сиэтл», и на «Вегас» многие букмекеры выгружают одинаковый коэффициент — 2.50. Ничья оценивается в 3.90.

Прогноз

Мощно проведенный сезон «Вегас» собирается закончить на первом месте, а затем спокойно начнет готовиться к раунду с «Виннипегом» в плей-офф. Перед этим «Голден Найтс» еще раз протаранят «Сиэтл», который, несмотря на серию хороших последних матчей, по-прежнему не может справиться с топ-соперниками .

Ставка

Минимум 1 балл команда Кэссиди точно отожмет, но 51-я победа в регулярке также может стать крутым бонусом. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит в матче за 1.95.

На «Клаймат Пледж Арене» гости из Невады постараются воссоздать событийность предыдущей игры. Силы для этого найдутся. Наш альтернативный прогноз — «Вегас» забьет в каждом периоде за 3.20.