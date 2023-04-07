ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Шоу Карима Бензема. Хет-трик француза отправил «Реал» в финал Кубка Испании Юлиан НагельсманЛето рокировок. Топ-клубы готовятся к борьбе за вакантных тренеров ЦСКА — «Крылья Советов» ЦСКА не может — Бейл поможет. Армейцы попали в финал Пути РПЛ благодаря автоголу
    Все новости спорта

    Гости продолжат обыгрывать «островитян»?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 07 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Тампу». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 07 апреля Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    «Нью-Йорк Айлендерс» борется за место в плей-офф, поэтому для него данный матч максимально важный. Сейчас коллектив Ламберта делит седьмое и восьмое место в конференции с «Флоридой» и проигрывать в предстоящем поединке никак нельзя.

    У подопечных Ламберта всего лишь две победы за шесть последних поединков и видно, что клуб не играет, а мучается. Такое настроение в матче с «Тампой» может дорогого стоить.

    «Нью-Йорк Айлендерс» на седьмом месте в турнирной таблице Востока и имеет одинаковое количество очков с «Флоридой» на текущий момент времени.

    «Тампа»

    «Тампа» за четыре последних поединка проиграла только последнюю встречу, которая пришлась на матч против куда более мастеровитого клуба в лице «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:6).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Матчи против «островитян» получаются у подопечных Купера с завидным постоянством, поскольку шесть последних встреч между этими клубами остались за коллективом из Флориды.

    Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 96 набранными очками чувствует себя более, чем уверенно. Игра против «островитян» не обещает быть легкой, но при всем этом на стороне «молний» преимущество и кубковый опыт.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.00, на гостей — 2.55.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева не смогут выиграть матч у сильного соперника, поэтому предположим победу гостей.

    Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, и мы вполне можем увидеть овертайм в этой встрече.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.55.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Тим — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Музетти — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бадоса — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Грабер — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Пера — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Перуджа — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  3.31
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Штурм — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа»: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. Гости продолжат обыгрывать «островитян»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры