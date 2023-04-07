В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Тампу». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 07 апреля Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» борется за место в плей-офф, поэтому для него данный матч максимально важный. Сейчас коллектив Ламберта делит седьмое и восьмое место в конференции с «Флоридой» и проигрывать в предстоящем поединке никак нельзя.

У подопечных Ламберта всего лишь две победы за шесть последних поединков и видно, что клуб не играет, а мучается. Такое настроение в матче с «Тампой» может дорогого стоить.

«Нью-Йорк Айлендерс» на седьмом месте в турнирной таблице Востока и имеет одинаковое количество очков с «Флоридой» на текущий момент времени.

«Тампа»

«Тампа» за четыре последних поединка проиграла только последнюю встречу, которая пришлась на матч против куда более мастеровитого клуба в лице «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:6).

Матчи против «островитян» получаются у подопечных Купера с завидным постоянством, поскольку шесть последних встреч между этими клубами остались за коллективом из Флориды.

Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 96 набранными очками чувствует себя более, чем уверенно. Игра против «островитян» не обещает быть легкой, но при всем этом на стороне «молний» преимущество и кубковый опыт.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.00, на гостей — 2.55.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева не смогут выиграть матч у сильного соперника, поэтому предположим победу гостей.

Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, и мы вполне можем увидеть овертайм в этой встрече.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.55.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.