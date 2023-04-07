«Нью-Йорк Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» борется за место в плей-офф, поэтому для него данный матч максимально важный. Сейчас коллектив Ламберта делит седьмое и восьмое место в конференции с «Флоридой» и проигрывать в предстоящем поединке никак нельзя.
У подопечных Ламберта всего лишь две победы за шесть последних поединков и видно, что клуб не играет, а мучается. Такое настроение в матче с «Тампой» может дорогого стоить.
«Нью-Йорк Айлендерс» на седьмом месте в турнирной таблице Востока и имеет одинаковое количество очков с «Флоридой» на текущий момент времени.
«Тампа»
«Тампа» за четыре последних поединка проиграла только последнюю встречу, которая пришлась на матч против куда более мастеровитого клуба в лице «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:6).
Матчи против «островитян» получаются у подопечных Купера с завидным постоянством, поскольку шесть последних встреч между этими клубами остались за коллективом из Флориды.
Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 96 набранными очками чувствует себя более, чем уверенно. Игра против «островитян» не обещает быть легкой, но при всем этом на стороне «молний» преимущество и кубковый опыт.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.00, на гостей — 2.55.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева не смогут выиграть матч у сильного соперника, поэтому предположим победу гостей.
Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, и мы вполне можем увидеть овертайм в этой встрече.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.55.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.