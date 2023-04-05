В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Белл Центре» 5 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

«Монреаль» успел откатать 77 матчей, в которых набрал всего 66 очков. Нищие статистические характеристики делают канадцев из Квебека 15-ми в Восточной конференции. На 10 баллов они обходят мертвейший «Коламбус».

Последнюю победу дома «Монреаль» организовал 26 марта. В тот день все было максимально размашисто. В лузерских разборках Востока хозяева «Белл Центра» раздробили «Коламбус» (8:2).

На кураже после 8:2 «Канадиенс» забежали в «КиБанк Центр», где оглушили «Баффало», который сопротивлялся до серии буллитов (4:3 Б). Но за топовыми встречами последовали будничные для команды Мартена Сан-Луи срезки.

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Новая минусовая серия стартовала в Пенсильвании, где «Монреаль» отлетел от «Филадельфии» (2:3). Ступив на родные земли, «Канадиенс» начали проигрывать по-крупному. Так, без шансов на +2 «Хабс» остались в матчах с «Флоридой» (2:5) и «Каролиной» (0:3).

«Детройт»

Мичиганская команда-загадка откатала 76 матчей, в которых набрала 77 очков. В Восточной конференции железный середняк лиги застрял на 12-м месте и по дополнительным показателям обошел «Вашингтон».

В очередной раз «Детройт» подхватил волну фарта, на которой провел три матча из четырех последних. В тех встречах «Ред Уингз» добились побед над топ-ребятами с Востока, забросив 15 голов в сумме. Для клуба из Мичигана такие просветления входят в норму.

По-крупному команда Дерека Лалонда разделалась с «Питтсбургом» 29 марта. В ворота «Пингвинз» «крылья» ввалили 7 голов, хет-трик оформил Дэвид Перрон (7:4). Вдогонку андердог на своем льду шокировал «Каролину» (3:2).

Единственный в хайповый период промах «Детройт» допустил в матче с «Виннипегом» (2:6). Первоапрельская шутка не удалась. Зато в игре 3-го числа «Ред Уингз» снова вошли в подборку сенсаций. В Онтарио они казнили «Торонто» (5:2).

Коэффициенты

Победу «Монреаля» букмекеры рассматривают за 2.57, ничью — за 4.04, а победу «Детройта» — за 2.60.

Прогноз

В текущей регулярке «Монреаль» и «Детройт» пересекались друг с другом трижды. В двух матчах верх взяли «Ред Уингз», а еще в одной игре подрезали 1 балл у канадцев. Кажется, успех очных встреч команда Лалонда способна воссоздать и в среду.

Обоим клубам вновь судьба приказала торчать в компании лузеров Востока, поэтому рубиться за сверхзадачи в Канаде никто не будет, но жирный список травмированных явно играет не в пользу «Монреаля» , который терпит поражения в трех последних турах.

Ставка

На хайпе после 5:2 в выездной игре в Онтарио «Ред Уингз» едут в следующую провинцию с целью завалить канадскую команду рангом ниже. Наши прогноз и ставка — «Детройт» победит в матче за 1.95.

Учитывая эпизодические волны вдохновения «крыльев», голов в этой встрече они должны накидать щедро. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Детройта» больше за 3.5 за 2.50.