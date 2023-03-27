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    «Лос-Анджелес» продолжит набирать очки

    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Crypto.com Арена» 27 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Марта 2023 года

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» набирает очки уже на протяжении 11 матчей подряд и продолжает бороться за победу в конференции, хотя шансов на то, чтобы достать «Вегас» остается все меньше и меньше.

    На своем льду коллектив Маклеллана проиграл только одну встречу за пять последних поединков и то это случилось лишь по буллитам в матче против «Ванкувера».

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Сент-Луис

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    Сейчас «короли» отстают от «Вегаса» на четыре очка в конференции, но при этом имеют матч в запасе. В предстоящем поединке нужно выигрывать, чтобы продолжать бороться за первое место в западной конференции.

    «Сент-Луис»

    У «Сент-Луиса» совсем не получается этот сезон и уже все практически смирились с провалом, хоть в последних поединках у «музыкантов» результаты очень даже неплохие.

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    «Блюзмены» запять последних матчей проиграли всего лишь одну встречу, но все равно не продвинулись по турнирной таблице ни на одну строчку.

    «Сент-Луис» располагается на 11 месте в своей конференции с 72 очками после 72 сыгранных матчей. В двух последних очных матчах против «Лос-Анджелеса» коллектив из штата Миссури проигрывал.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 5.00, на гостей — 3.74.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева убедительно победят в предстоящем матче.

    Альтернативный прогноз: Игра получится с обилием голов.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.90.

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    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Лос-Анджелес» продолжит набирать очки
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