«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» набирает очки уже на протяжении 11 матчей подряд и продолжает бороться за победу в конференции, хотя шансов на то, чтобы достать «Вегас» остается все меньше и меньше.
На своем льду коллектив Маклеллана проиграл только одну встречу за пять последних поединков и то это случилось лишь по буллитам в матче против «Ванкувера».
Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Сент-Луис
Сейчас «короли» отстают от «Вегаса» на четыре очка в конференции, но при этом имеют матч в запасе. В предстоящем поединке нужно выигрывать, чтобы продолжать бороться за первое место в западной конференции.
«Сент-Луис»
У «Сент-Луиса» совсем не получается этот сезон и уже все практически смирились с провалом, хоть в последних поединках у «музыкантов» результаты очень даже неплохие.
«Блюзмены» запять последних матчей проиграли всего лишь одну встречу, но все равно не продвинулись по турнирной таблице ни на одну строчку.
«Сент-Луис» располагается на 11 месте в своей конференции с 72 очками после 72 сыгранных матчей. В двух последних очных матчах против «Лос-Анджелеса» коллектив из штата Миссури проигрывал.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 5.00, на гостей — 3.74.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева убедительно победят в предстоящем матче.
Альтернативный прогноз: Игра получится с обилием голов.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.90.