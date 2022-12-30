В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Сибирь Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

После 46 матчей «Сибирь» осталась с 55 очками, а в Восточной таблице съехала на четвертую позицию. В данный момент третью строчку она уступает «Авангарду», отставая на 1 балл и имея на 2 проведенные встречи больше.

В первом матче после двухнедельного перерыва «Сибирь» в Челябинске потерпела поражение от «Трактора» (2:3), из-за чего общая серия без побед дошла до трех туров. В каждой встрече сибиряки уступили в основное время, пропустив минимум 3 шайбы.

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После неудачной командировки на арену «Трактора» команда Андрея Мартемьянова заехала в Екатеринбург на разборки с лидером Востока. Казалось бы, луз-серия должна продолжиться, но гости из Новосибирска так не думали. На «Уральце» они выдали топ-перфоманс (4:0).

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С хорошим настроением «Сибирь» ехала в Магнитогорск, чтобы вырубить еще одного тяжеловеса конференции. И снова с этой задачей команда справилась. «Магнитка» была опущена в буллитах (3:2 Б). А в последней встрече сибиряки нарвались на поражение от «Барыса» (1:2).

«Автомобилист»

«Автомобилист» по-прежнему удерживает лидерство на Востоке. В 44 матчах он заработал 61 очко. Однако теперь уральский клуб обходит «Металлург» Мг всего на 1 балл. Прямые конкуренты откатали одинаковое количество игр.

Перед перерывом «Автомобилист» жил беззаботной жизнью. Ему удалось оформить ряд важных побед и закрепиться на позиции лидера конференции с прочным запасом по очкам. После паузы ситуация резко изменилась.

Во второй половине декабря команда Николая Заварухина потерпела пять поражений в пяти встречах. Ее кризисный цикл стартовал с двух раундов в Екатеринбурге, где очки пришлось отдать «Адмиралу» (2:3) и «Сибири» (0:4).

После встречи с новосибирцами «Автомобилист» поехал в командировку, где сперва проиграл «Барысу» (4:5 Б), а затем и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Если в упомянутых матчах удалось хотя бы зацепить по одному баллу, то в Омске «Авто» позорно уступило «Авангарду» в основное время (0:5).

Коэффициенты

На «Сибирь» букмекеры дают коэффициент 2.27, на ничью — 3.94, а на «Автомобилист» — 2.66.

Прогноз

Игровой регресс «Автомобилиста» теперь видно невооруженным глазом. Команда Заварухина серийно сливает матчи и в таком темпе может уступить лидерскую позицию «Металлургу» Мг.

«Сибирь» же недавно выбили из топ-3, однако в эту зону команда Мартемьянова будет пытаться вернуться в ближайшем будущем. В данный момент нет идеальнее шанса на победу над пока еще первой командой Востока, учитывая, что совсем недавно в Екатеринбурге сибиряки гасили «Авто» .

Ставка

Имея свежий опыт побед над уральцами, хозяева предстоящей игры постараются сделать красиво для своих болельщиков. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» не проиграет + ТБ 3.5 с коэффициентом 1.94.

В трех последних домашних матчах команда Мартемьянова проиграла, а значит, она имеет дополнительную мотивацию разорвать эту серию. Поэтому можно взять исход — «Сибирь» победит с кэфом 2.27.