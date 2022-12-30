«Сибирь»
После 46 матчей «Сибирь» осталась с 55 очками, а в Восточной таблице съехала на четвертую позицию. В данный момент третью строчку она уступает «Авангарду», отставая на 1 балл и имея на 2 проведенные встречи больше.
В первом матче после двухнедельного перерыва «Сибирь» в Челябинске потерпела поражение от «Трактора» (2:3), из-за чего общая серия без побед дошла до трех туров. В каждой встрече сибиряки уступили в основное время, пропустив минимум 3 шайбы.
Коэффициенты матча Сибирь — Автомобилист
После неудачной командировки на арену «Трактора» команда Андрея Мартемьянова заехала в Екатеринбург на разборки с лидером Востока. Казалось бы, луз-серия должна продолжиться, но гости из Новосибирска так не думали. На «Уральце» они выдали топ-перфоманс (4:0).
С хорошим настроением «Сибирь» ехала в Магнитогорск, чтобы вырубить еще одного тяжеловеса конференции. И снова с этой задачей команда справилась. «Магнитка» была опущена в буллитах (3:2 Б). А в последней встрече сибиряки нарвались на поражение от «Барыса» (1:2).
«Автомобилист»
«Автомобилист» по-прежнему удерживает лидерство на Востоке. В 44 матчах он заработал 61 очко. Однако теперь уральский клуб обходит «Металлург» Мг всего на 1 балл. Прямые конкуренты откатали одинаковое количество игр.
Перед перерывом «Автомобилист» жил беззаботной жизнью. Ему удалось оформить ряд важных побед и закрепиться на позиции лидера конференции с прочным запасом по очкам. После паузы ситуация резко изменилась.
Во второй половине декабря команда Николая Заварухина потерпела пять поражений в пяти встречах. Ее кризисный цикл стартовал с двух раундов в Екатеринбурге, где очки пришлось отдать «Адмиралу» (2:3) и «Сибири» (0:4).
После встречи с новосибирцами «Автомобилист» поехал в командировку, где сперва проиграл «Барысу» (4:5 Б), а затем и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Если в упомянутых матчах удалось хотя бы зацепить по одному баллу, то в Омске «Авто» позорно уступило «Авангарду» в основное время (0:5).
Коэффициенты
На «Сибирь» букмекеры дают коэффициент 2.27, на ничью — 3.94, а на «Автомобилист» — 2.66.
Прогноз
Игровой регресс «Автомобилиста» теперь видно невооруженным глазом. Команда Заварухина серийно сливает матчи и в таком темпе может уступить лидерскую позицию «Металлургу» Мг.
«Сибирь» же недавно выбили из топ-3, однако в эту зону команда Мартемьянова будет пытаться вернуться в ближайшем будущем. В данный момент нет идеальнее шанса на победу над пока еще первой командой Востока,
Ставка
Имея свежий опыт побед над уральцами, хозяева предстоящей игры постараются сделать красиво для своих болельщиков. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» не проиграет + ТБ 3.5 с коэффициентом 1.94.
В трех последних домашних матчах команда Мартемьянова проиграла, а значит, она имеет дополнительную мотивацию разорвать эту серию. Поэтому можно взять исход — «Сибирь» победит с кэфом 2.27.