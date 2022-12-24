«Нью-Джерси»
Команда Раффа попала в зону турбулентности и до последней игры имела пять поражений в пассиве. Только в последнем поединке с «Флоридой» (4:2) «дьяволам» снова удалось почувствовать вкус победы. На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 44 очка после 28 сыгранных матчей.
На своем льду у «Нью-Джерси» до сих пор длится проигрышная серия, за которую клуб уже пропустил 16 голов. Вероятность, что «Бостон» сможет её продолжит весьма высока.
Коэффициенты матча Нью-Джерси — Бостон
На данный момент времени у коллектива Раффа 46 очков после 33 сыгранных матчей и четвертое место в своей конференции. В домашней игре против «Бостона» будет крайне непросто, несмотря на то, что «дьяволы» выиграли оба предсезонных матча между этими клубами.
«Бостон»
Коллектив Монтгомери после небольшого спада снова начал выигрывать у всех подряд и теперь у клуба из Массачусетса 3 матча без поражений. Игра против «Нью-Джерси» будет первой в нынешнем сезоне и очень хочется посмотреть на то, как задорная команда из Ньюарка будет сопротивляться.
У «Бостона» 14 заброшенных голов за три последних поединка и отличное настроение в преддверии матча против «дьяволов», которым «мишки» проиграли два последних очных поединка.
После 32 матчей у команды из Массачусетса 54 набранных балла и уверенное первое место в лиге. Выиграть в предстоящем поединке принципиально, поскольку победа над таким задорным соперником придаст «Бостону» ещё больше статусности.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.40, на гостей — 2.39.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Нью-Джерси» просто так не отдаст эту игру, и матч может докатиться до овертайма.
Альтернативный прогноз: Соперники не будут щадить друг друга и заработают достаточное количество удалений.
Ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.27.