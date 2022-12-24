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    Гости уверено разберутся с командой Раффа?

    «Нью-Джерси» — «Бостон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Бостон»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2022 года

    «Нью-Джерси»

    Команда Раффа попала в зону турбулентности и до последней игры имела пять поражений в пассиве. Только в последнем поединке с «Флоридой» (4:2) «дьяволам» снова удалось почувствовать вкус победы. На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 44 очка после 28 сыгранных матчей.

    На своем льду у «Нью-Джерси» до сих пор длится проигрышная серия, за которую клуб уже пропустил 16 голов. Вероятность, что «Бостон» сможет её продолжит весьма высока.

    Коэффициенты матча Нью-Джерси — Бостон

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    На данный момент времени у коллектива Раффа 46 очков после 33 сыгранных матчей и четвертое место в своей конференции. В домашней игре против «Бостона» будет крайне непросто, несмотря на то, что «дьяволы» выиграли оба предсезонных матча между этими клубами.

    «Бостон»

    Коллектив Монтгомери после небольшого спада снова начал выигрывать у всех подряд и теперь у клуба из Массачусетса 3 матча без поражений. Игра против «Нью-Джерси» будет первой в нынешнем сезоне и очень хочется посмотреть на то, как задорная команда из Ньюарка будет сопротивляться.

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    У «Бостона» 14 заброшенных голов за три последних поединка и отличное настроение в преддверии матча против «дьяволов», которым «мишки» проиграли два последних очных поединка.

    После 32 матчей у команды из Массачусетса 54 набранных балла и уверенное первое место в лиге. Выиграть в предстоящем поединке принципиально, поскольку победа над таким задорным соперником придаст «Бостону» ещё больше статусности.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.40, на гостей — 2.39.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Нью-Джерси» просто так не отдаст эту игру, и матч может докатиться до овертайма.

    Альтернативный прогноз: Соперники не будут щадить друг друга и заработают достаточное количество удалений.

    Ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.27.

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    «Нью-Джерси» — «Бостон»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на хоккей. Гости уверено разберутся с командой Раффа?
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