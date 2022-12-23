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    «Миннесота» выиграет шестой матч подряд?

    «Сан-Хосе» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «САП Центре» 21 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Декабря 2022 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Миннесота Миннесота
  • НХЛ
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    «Сан-Хосе»

    В активе «Сан-Хосе» 26 очков, после 34 поединков, и весьма посредственное 13 место в турнирной таблице западной конференции. За три последних проигранных матча «акулы» пропустили 15 голов.

    Калифорнийская команда опять взялась за своё: проигрывать всем подряд, причем с крупным счетом. Непонятно, что происходит с подопечными Куинна в этот момент времени, но складывается такое ощущение, что игроки просто отсутствуют на льду. За шесть последних домашних матчей «акулы» победили лишь раз, оставив не удел не очень сильную «Аризону» (3:2).

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Миннесота

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    Два последних матча между этими соперниками заканчивались овертаймами, поэтому вероятность дополнительной пятиминутки весьма высока.

    «Миннесота»

    У «Миннесоты» все очень хорошо и пять побед подряд. На выезде этот результат немного скромнее, но все равно достаточный, чтобы рассчитывать ан победу в предстоящей игре.

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    Несмотря на то, что за последние три очные встречи между этими клубами команда Капризова победила только в одном матче, в предстоящей игре перевес будет целиком и полностью на стороне дружины Эвасона.

    На данный момент «Миннесота» идет на шестом месте в своей конференции и имеет 38 очков за 31 сыгранный матч. За три последних проведенных матча «дикари» не забрасывали менее 54 шайб за матч своим соперникам.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.00, на гостей — 2.03.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Миннесота» не собирается прерывать победную серию в поединке с клубом, который не может выиграть три матча подряд.

    Альтернативный прогноз: Два последних матча между клубами заканчивались овертаймом, поэтому поставим на такой исход.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.03.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.

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    «Сан-Хосе» — «Миннесота»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» выиграет шестой матч подряд?
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