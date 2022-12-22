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    «Флорида» продлит проигрышную серию гостей?

    «Флорида» — «Нью-Джерси». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Нью-Джерси»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Декабря 2022 года

    «Флорида»

    После 33 проведенных поединков у «Флориды» только 34 очка в активе, и всего лишь 11 место в турнирной таблице. Нет никакой стабильности в результатах и «пантеры» играю исключительно от настроения на отдельно взятый матч.

    В последнем матче против «Бостона» (3:7) соперник в полной мере продемонстрировал, что на данный момент из себя представляет коллектив из одноименного штата. Вратари совершенно потеряли сноровку пропускать по столько шайб в свои ворота. Это касается не только Бобровского, но и Найта.

    Коэффициенты матча Флорида — Нью-Джерси

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    «Флорида» выиграла три последних очных противостояния у «Нью-Джерси». Учитывая, в какой стагнации сейчас находятся «дьяволы» не будет удивлением, если «пантеры» выиграют у них и четвертый матч кряду.

    «Нью-Джерси»

    Команда Раффа попала в чёрную полосу и уже имеет шесть поражений подряд, о чем ещё месяц над невозможно было даже представить. Последняя победа датирована 7 числом этого месяца, когда был обыгран аутсайдер в лице «Чикаго» со счетом 3:0. На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 44 очка после 28 сыгранных матчей.

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    В четырех из шести проигранных поединках «Нью-Джерси» пропускал минимум у гола. Средний показатель пропущенных шайб составляет ровно 4, что весьм не радует поклонников этого клуба.

    На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 44 очка после 32 сыгранных матчей. Неудачная серия опустила «дьяволов» на две строчки в турнирной таблице и сейчас они занимают четвертое место в турнирной таблице своей конференции.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.40, на гостей — 2.65.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Флорида» по последним результатам выглядит более убедительно, чем соперник.

    Альтернативный прогноз: Это соперники традиционно много забрасывают шайб друг другу.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.08.

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    «Флорида» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (3.08), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Флорида» продлит проигрышную серию гостей?
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