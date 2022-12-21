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    «Адмирал» не опозорит себя в Магнитогорске

    «Металлург» Мг — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч КХЛ 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Адмирал»
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    Либор Шулак
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на арене «Металлург» 21 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    «Металлург» Мг

    В 40 играх «Магнитке» удалось заработать 54 очка, с которыми она заехала на второе место в Восточной конференции. От лидера таблицы она отстает на 6 баллов при равном количестве проведенных матчей.

    С 19 ноября по 2 декабря «Металлург» Мг находился на подъеме. Команда оформила пять подряд побед, правда, только в одной забила больше трех голов. Вин-стрик магнитогорцев стал неплохим бэкграундом в преддверии лидерских разборок с «Автомобилистом».

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Адмирал

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    В двух стыковых встречах с уральской командой хоккеисты Ильи Воробьева имели шансы запрыгнуть на первое место в конференции. На своем льду «Магнитка» уступила минимально (1:2), а в Екатеринбурге устроилась на разгром (1:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    На двух важнейших потерях беды «Металлурга» Мг не закончились. После раундов упущенных возможностей бригада Воробьева уступила еще и одному из лучших клубов конференции — «Нефтехимику» (2:3). Прервать луз-серию удалось 19 декабря во встрече с «Амуром» (3:1).

    «Адмирал»

    Дальневосточный представитель КХЛ откатал 41 встречу, в которой собрал 51 балл. В таблице конференции он вновь оказался четвертым. Столько же накоплений имеет третья «Сибирь», которая провела на 2 игры больше.

    В ноябрьскую кампанию «Адмирала» вошли три раунда с «Нефтехимиком», два из которых удалось закрыть победой, после чего команду поймала 3-матчевая серия поражений, стартовавшая с игры с «Торпедо» (1:3).

    После битвы с нижегородцами хоккеистов Леонида Тамбиева ждали разборки в рамках дальневосточного дерби. На «Фетисов-Арене» хозяева слились «Амуру» всухую (0:2), а на «Платинум Арене» команда сдалась в овертайме (2:3 ОТ).

    Единственную над хабаровчанами победу «Адмирал» стащил 8 декабря (3:1). После паузы в чемпионате ребята Тамбиева зарулили в Екатеринбург, где провели сильный матч с «Автомобилистом» и урвали очередную партию +2.

    Коэффициенты

    На «Металлург» Мг букмекеры дают возможность зарядить за 1.59, на ничью — за 4.64, а на «Адмирал» — за 4.56.

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    Прогноз

    К очередному раунду против дальневосточной команды «Магнитка» подходит в далекой от прайма форме. В преддверии паузы в КХЛ она потеряла очки в трех подряд встречах, включая матч с одной из худших команд конференции.

    «Адмирал» в данный момент сам переживает не лучший отрезок, однако даже сейчас он не проигрывает крупно. За счет организованной защиты и космического перфоманса вратарей бригада Тамбиева и дальше будет стараться вытаскивать тяжелейшие раунды вроде предстоящего.

    Ставка

    Возможно, никаких турнирных накоплений в Магнитогорске гостям сделать не удастся, но крупно они точно не сольются. «Металлург» Мг не в том состоянии, чтобы мочить подобных соперников крупно. Наши прогноз и ставка — «Адмирал» победит с форой +1 за 2.07.

    Учитывая хилую форму магнитогорцев и особенность соперника, дополнительно можно взять «низовой» исход, к примеру, тотал меньше 4.5 с коэффициентом 2.21.

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    «Металлург» Мг — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» не опозорит себя в Магнитогорске
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