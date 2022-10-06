В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Сибирь Арене» 6 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Команде из Новосибирска удалось закрепиться на пятом месте в Восточной конференции благодаря 16 очкам, взятым в 15 играх. За этот период сибиряки забили и пропустили по 32 гола.

Последний раз «Сибирь» побеждала дома 20-го сентября. Тогда еще «Нефтехимик» находился во мрачном состоянии, но даже в очном матче хозяева выиграли не без проблем (3:2).

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После встречи с нижнекамцами команда Андрея Мартемьянова провела еще пару игр на родной земле, но закончила их в статусе лузера. Сперва сибиряки ожидаемо не справились с мощным «Автомобилистом» (3:5).

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Далее команду ждала гостевая серия, в период которой «Сибирь» вырубила «Витязь» (5:4 ОТ), уступила «Нефтехимику» (1:2 ОТ), разобралась с ЦСКА (1:3) и не смогла это повторить в драке с «Авангардом» (1:2). Вернулись домой новосибирцы 4-го октября и сходу слили матч «Локомотиву» (1:2).

ЦСКА

Московская команда опустилась на восьмую позицию в Западной таблице с 15 очками, прилетевшими на счет в ходе 13 матчей. Суммарно столичный клуб зарядил 37 голов, а пропустил на две шайбы больше.

У действующих чемпионов в эту минуту все плохо — в шести последних заходах ЦСКА потерпел пять поражений. Трижды это случилось за рамками основного времени.

Команда Сергея Федорова сейчас настолько непредсказуемая, что может отдать очки «Куньлуню» в овертайме (1:2 Б) и проиграть «Динамо» Минск (1:3), после чего — вернуться домой и прихлопнуть крепкий «Спартак» в дерби (3:2 ОТ).

После разборок с красно-белыми в гости к ЦСКА приехала «Сибирь», которая не постеснялась вырубить столичную команду (1:3). Еще позже «армейцы» пережили мегалуз от «Куньлуня» (4:5 Б) и СКА (2:3 ОТ). В обеих встречах красно-синие вели в счете в 2+ шайбы.

Коэффициенты

Поставить на «Сибирь» в этой игре букмекеры дают возможность за 3.32, на ничью — за 3.88, а на ЦСКА — за 1.97.

Прогноз

«Сибирь» потерпела два поражения подряд, однако не допустить третьего луза будет мегасложно — ЦСКА даже со своими проблемами остается топ-соперником, правда, соперником, ранее проигравшим команде Мартемьянова.

Если не повторить успех недавнего прошлого, то хотя бы зарядить несколько голов хозяева сумеют .

Ставка

От новосибирцев ожидаем активной игры с максимальной реализацией моментов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2 за 2.34.