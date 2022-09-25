В матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Амур». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 25 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сочинцы остаются самыми страдающими представителями Запада. В их активе 2 очка, извлеченных из девяти матчей, 13 заброшенных шайб и 28 пропущенных. Это стопроцентно последнее место в конференции.

Регулярный чемпионат «Сочи» открыл привычным для себя способом — серией из трех поражений, в которой аутсайдеров с двойной и более крупной форой.

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Единственная в этот момент победа была уверенно добыта командой Андрея Назарова 9-го сентября. На своей арене «леопарды» выдали топ-перфоманс в разборках с «Барысом» (6:3).

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Правда, во всех остальных матчах (а их уже пять) «Сочи» снова отсыпал очки всем желающим. В серии поражений команда уступила «Динамо» Москва (0:2), «Куньлуню» (1:3), ЦСКА (2:5), «Авангарду» (1:4) и «Спартаку» (0:1).

«Амур»

Хабаровский клуб зарубился в девяти раундах, по итогам которых он имеет 7 баллов и минусовый баланс голов — 16:25. В Восточной конференции это десятая позиция.

В отличие от «Сочи», у «Амура» в регулярке более благоприятная ситуация — на старте команда активно брала очки. В трех матчах из пяти в дебюте сезона она победила.

Однако за бодрым началом пошла серия поражений, которая накрыла хабаровчан на «Платинум Арене». Правда, проиграли они крепким представителям Востока.

Сперва в двух стыковых раундах «Амур» уступил «Металлургу» Мг (0:3, 2:3), а еще в двух очных заходах — безуспешно бился с «Салаватом Юлаевым» (0:2, 2:3 Б).

Коэффициенты

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 3.94, а на победу «Амура» — 2.38.

Прогноз

Неудачники своих конференции сойдутся в очной битве, в которой сочинцы дома сделают все, чтобы в их актив прилетела вторая победа в сезоне.

Но для победы над гостями из Хабаровска придется выдумывать в атаке что-то такое, чтобы зарядить хотя бы 3 шайбы , иначе «тигрята» огрызнутся, да так, что команда Назарова снова останется с нулем.

Ставка

С сочинцев хватит хилых матчей на своем льду, поэтому верим в то, что их лузы в «Большом» уйдут в прошлое. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 за 2.22.