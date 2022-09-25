«Сочи»
Сочинцы остаются самыми страдающими представителями Запада. В их активе 2 очка, извлеченных из девяти матчей, 13 заброшенных шайб и 28 пропущенных. Это стопроцентно последнее место в конференции.
Регулярный чемпионат «Сочи» открыл привычным для себя способом — серией из трех поражений, в которой аутсайдеров с двойной и более крупной форой.
Коэффициенты матча Сочи — Амур
Единственная в этот момент победа была уверенно добыта командой Андрея Назарова 9-го сентября. На своей арене «леопарды» выдали топ-перфоманс в разборках с «Барысом» (6:3).
Правда, во всех остальных матчах (а их уже пять) «Сочи» снова отсыпал очки всем желающим. В серии поражений команда уступила «Динамо» Москва (0:2), «Куньлуню» (1:3), ЦСКА (2:5), «Авангарду» (1:4) и «Спартаку» (0:1).
«Амур»
Хабаровский клуб зарубился в девяти раундах, по итогам которых он имеет 7 баллов и минусовый баланс голов — 16:25. В Восточной конференции это десятая позиция.
В отличие от «Сочи», у «Амура» в регулярке более благоприятная ситуация — на старте команда активно брала очки. В трех матчах из пяти в дебюте сезона она победила.
Однако за бодрым началом пошла серия поражений, которая накрыла хабаровчан на «Платинум Арене». Правда, проиграли они крепким представителям Востока.
Сперва в двух стыковых раундах «Амур» уступил «Металлургу» Мг (0:3, 2:3), а еще в двух очных заходах — безуспешно бился с «Салаватом Юлаевым» (0:2, 2:3 Б).
Коэффициенты
На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 3.94, а на победу «Амура» — 2.38.
Прогноз
Неудачники своих конференции сойдутся в очной битве, в которой сочинцы дома сделают все, чтобы в их актив прилетела вторая победа в сезоне.
Но для победы над гостями из Хабаровска
Ставка
С сочинцев хватит хилых матчей на своем льду, поэтому верим в то, что их лузы в «Большом» уйдут в прошлое. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 за 2.22.