В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасская бригада сумела захватить 86 очков в 72 матчах чемпионата. В турнирной таблице Центрального дивизиона она замыкает первую пятерку и обходит шестой «Виннипег» на 7 баллов.

Во встрече 4 апреля болельщиков «Далласа» ждала неприятная сенсация, которая случилась на «Клаймат Пледж Арене». В гостях «Старз» потерпели крупное поражение от «Сиэтла» (1:4).

На матче с «Кракеном» оборвалась серия из трех побед, а в следующем поединке команда Рика Боунесса взяла верх над «Айлендерс» (3:2). Спустя пару дней «шерифы» уступили «Торонто» (3:4 ОТ).

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Еще одну потерю очков «Даллас» умудрился допустить 9 апреля, проиграв на своем льду «Нью-Джерси» (1:3). В последнем матче «Старз» оформили победу над «Чикаго» (6:4).

«Тампа-Бэй»

Хоккейный клуб из Тампы провел в регулярке 72 встречи, отняв у конкурентов 96 очков. В зачете Атлантического дивизиона «молнии» занимают третье место, опережая на 1 балл «Бостон».

В первом матче в апреле «Тампа-Бэй» на «Амали Арене» принимала «Чикаго». В игре с кризисным соперником «Болтс» не постеснялись показать свои сильные стороны в атаке (5:2).

Однако после встречи с «Блэкхокс» команда Джона Купера потерпела четыре подряд поражения. Начала эту серию она с сенсации в домашнем поединке с «Монреалем» (4:5 Б).

После проигранных «Канадиенс» буллитов «Тампа-Бэй» потеряла очки во встречах с «Торонто» (2:6), «Вашингтоном» (3:4) и «Бостоном» (1:2 ОТ). Прервать череду поражений «молниям» помог матч с «Баффало» (5:0).

Коэффициенты

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.64, поставить на ничью они предлагают за 4.94, а на победу «Тампы-Бэй» — за 1.87.

Прогноз

Только в замесе с аутсайдером «Тампе» удалось убить 4-матчевую серию поражений. В поединке с командой, у которой сейчас не все в норме, мотивированный «Даллас», даже несмотря на свои осечки, может затащить уверенную победу дома.

Ставка