В третьем матче серии финала Востока «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Трактор Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

В первом матче серии «мишки» не справились с «Магниткой» на ее льду из-за провального третьего периода — 2:3. За час поединка челябинцы нанесли 25 бросков в створ, реализовав 8% всех моментов.

Во второй игре «Трактор» прокачал показатели в атаке и отгрузил в сетку «Металлурга» 6 голов, которых хватило для победы — 6:4. В этом матче «медведям» удалось реализовать 18.18% своих атак.

Коэффициенты матча Трактор — Металлург Мг 1 2.35 X 4.15 2 2.60 Ставка

В четвертьфинале конференции команда Анвара Гатиятулина всухую вынесла «Нефтехимик» — 4:0, а на стадии 1/2 — провела шесть поединков с «Салаватом Юлаевым» — 4:2.

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В регулярном первенстве «Трактор» поучаствовал 49 матчах и заработал 71 балл. С такими цифрами он оказался вторым в турнирной таблице Восточной конференции.

«Металлург» Мг

Финал Востока магнитогорцам посчастливилось начать дома. В дебютной встрече «лисы» оформили волевую победу — 3:2. Нанеся 40 бросков в створ ворот за три периода, хозяевам удалось реализовать 7.5% моментов.

Во втором матче «Металлургу» Мг вновь пришлось отыгрываться, однако совершить полноценный камбэк ему не удалось — 4:6. В этой игре у «сталеваров» была реализация выше, чем в первом поединке (10.26%), но ее не хватило для желаемого результата.

На стадии 1/4 финала конференции подопечные Ильи Воробьева скатали пять матчей с «Барысом» — 4:1, а в полуфинале «сталевары» провели семь поединков с «Авангардом» — 4:3.

Регулярный чемпионат «Металлург» Мг завершил с 48 сыгранными матчами, в которых заработал 71 очко. С такими показателями он финишировал первым в зачете Востока.

Коэффициенты

Поставить в этом матче на победу «Трактора» можно с кэфом 2.30, на ничью букмекеры предлагают зарядить за 4.12, а на победу «Металлурга» Мг — за 2.62.

Прогноз

Перед возвращением в Челябинск «Трактор» справился с важнейшей задачей, целью которой было сравнять счет в серии.

В Магнитогорске команда Гатиятулина закинула «Металлургу» 6 голов и выиграла с преимуществом в 2 шайбы. Раз на чужом льду «медведи» сумели расчехлить свою атаку, то при родных трибунах они сыграют не хуже .

Ставка

У себя дома челябинцы покажут свою лучшую игру в нападении и попытаются поставить «Магнитку» на место. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит с форой -1.5 за 3.20.