Во втором матче серии финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Металлург» 5 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Стартовая встреча финала Востока вынудила магнитогорскую команду дважды отыгрываться. К счастью для местной публики и главного тренера, «сталеварам» удалось совершить камбэк и оформить победу с минимальным перевесом — 3:2.

За три периода «Металлург» Мг успел бахнуть в створ ворот «Трактора» 40 раз. Реализация этих моментов была средней — 7.5%. У своей рамы «лисы» заблокировали 13 бросков. Всего же хозяева убили 92% попыток гостей.

Коэффициенты матча Металлург Мг — Трактор 1 2.35 X 4.05 2 2.65 Ставка

На стадии 1/4 финала Востока команда Ильи Воробьева провела пять поединков с «Барысом» — 4:1 А в полуфинале магнитогорцев ждал беспощадный 7-матчевый замес с «Авангардом» — 4:3.

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В регулярном первенстве «Металлург» Мг успел выйти на лед в рамках 48 матчей, в которых затащил 71 очко и оказался первым в турнирной таблице Восточной конференции.

«Трактор»

Дебютный матч финала Востока складывался для «Трактора» неплохо, команда дважды выходила вперед, однако свои старания гости стерли пыль за семь минут третьего периода и покинули лед с расстроенными чувствами — 2:3.

За час поединка в Магнитогорске «Трактор» нанес 25 бросков в створ ворот «Магнитки», реализовав всего 8% моментов. Заставили челябинцы поработать голкипера Романа Вилла, сделавшего 37 сейвов (92.5%).

В первом раунде Кубка Гагарина команда Анвара Гатиятулина встретилась с «Нефтехимиком», которого уничтожила за четыре матча — 4:0. Шесть поединков челябинцы скатали с «Салаватом Юлаевым» — 4:2.

В регулярном чемпионате «Трактор» поучаствовал в 49 играх, в которых затащил 71 балл. В турнирной таблице Восточной конференции челябинские хоккеисты оказались вторыми.

Коэффициенты

Победа «Металлурга» Мг во второй игре серии оценивается в 2.31, загрузить на «Трактор» букмекеры предлагают с кэфом 2.63, ничейный результат можно затащить за 4.06.

Прогноз

В первой игре «Магнитка» была хороша в атаке и могла забивать больше, но и трех шайб ей хватило для победы. Перед выездом в Челябинск «лисы», безусловно, захотят развить лидерство, в то время как «Трактору» важно сравнять счет.

Решая свои задачи, команды зарубятся в результативный хоккей , порадовав местную публику открытой игрой.

Ставка

Еще один замес в Магнитогорске закончится ярким «верхом». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.95.