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    Еще одна игра в Магнитогорске порадует голами?

    «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Трактор»
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    Егор Яковлев
    Во втором матче серии финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Металлург» 5 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Апреля 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Металлург» Мг

    Стартовая встреча финала Востока вынудила магнитогорскую команду дважды отыгрываться. К счастью для местной публики и главного тренера, «сталеварам» удалось совершить камбэк и оформить победу с минимальным перевесом — 3:2.

    За три периода «Металлург» Мг успел бахнуть в створ ворот «Трактора» 40 раз. Реализация этих моментов была средней — 7.5%. У своей рамы «лисы» заблокировали 13 бросков. Всего же хозяева убили 92% попыток гостей.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Трактор

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
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    На стадии 1/4 финала Востока команда Ильи Воробьева провела пять поединков с «Барысом» — 4:1 А в полуфинале магнитогорцев ждал беспощадный 7-матчевый замес с «Авангардом» — 4:3.

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    В регулярном первенстве «Металлург» Мг успел выйти на лед в рамках 48 матчей, в которых затащил 71 очко и оказался первым в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Трактор»

    Дебютный матч финала Востока складывался для «Трактора» неплохо, команда дважды выходила вперед, однако свои старания гости стерли пыль за семь минут третьего периода и покинули лед с расстроенными чувствами — 2:3.

    За час поединка в Магнитогорске «Трактор» нанес 25 бросков в створ ворот «Магнитки», реализовав всего 8% моментов. Заставили челябинцы поработать голкипера Романа Вилла, сделавшего 37 сейвов (92.5%).

    В первом раунде Кубка Гагарина команда Анвара Гатиятулина встретилась с «Нефтехимиком», которого уничтожила за четыре матча — 4:0. Шесть поединков челябинцы скатали с «Салаватом Юлаевым» — 4:2.

    В регулярном чемпионате «Трактор» поучаствовал в 49 играх, в которых затащил 71 балл. В турнирной таблице Восточной конференции челябинские хоккеисты оказались вторыми.

    Коэффициенты

    Победа «Металлурга» Мг во второй игре серии оценивается в 2.31, загрузить на «Трактор» букмекеры предлагают с кэфом 2.63, ничейный результат можно затащить за 4.06.

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    Прогноз

    В первой игре «Магнитка» была хороша в атаке и могла забивать больше, но и трех шайб ей хватило для победы. Перед выездом в Челябинск «лисы», безусловно, захотят развить лидерство, в то время как «Трактору» важно сравнять счет.

    Решая свои задачи, команды зарубятся в результативный хоккей, порадовав местную публику открытой игрой.

    Ставка

    Еще один замес в Магнитогорске закончится ярким «верхом». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.95.

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    «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на хоккей. Еще одна игра в Магнитогорске порадует голами?
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