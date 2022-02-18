«Рейнджерс»
Сыграв в 48 матчах, хоккеисты с Манхэттена смогли захватить 66 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона они занимают третье место, отставая на 4 балла от лидеров.
Сейчас «Рейнджерс» проводят домашнюю серию. Встреча с «Детройтом» будет пятой кряду в «Мэдисон Сквер Гарден». В четырех предыдущих поединках «рейнджеры» оформили три победы.
Однако цепочка игр в Нью-Йорке стартовала с потери очков, когда подопечные Жерара Галлана уступили «Миннесоте» (2:3). В трех следующих встречах «синерубашечники» сыграли лучше.
Сперва банда с Бродвея одержала верх над «Сиэтлом» (3:2), а перед самой паузой в НХЛ — грохнула «Флориду». В последнем на сегодня матче «Рейнджерс» оказались сильнее «Бостона» (2:1).
«Детройт»
Мичиганские парни скатали в чемпионате 50 матчей, в которых собрали 50 баллов. В Атлантическом дивизионе команда находится на пятом месте, отставая от четверки на 8 пунктов.
До паузы в регулярке у «Детройта» была своя небольшая домашняя серия, дошедшая до трех поединков. Дважды на «Литл Сизарс Арене» «Ред Уингз» потерпели крупные неудачи.
Сперва «крылышки» оказались слабее «Торонто» (4:7), а на следующий день бригада Джеффа Блашилла смогла прихлопнуть «Анахайм» (2:1 ОТ). Позже красно-белые слились «Лос-Анджелесу» (3:5).
После возобновления чемпионата «Детройт» дважды удачно зарубился с «Филадельфией» (6:3, 4:2). В последнем поединке «Ред Уингз» не смогли перебить «Миннесоту» в голевом замесе (4:7).
Коэффициенты
На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.92, кэф на «Детройт» — 3.38, а на ничью — 4.74.
Прогноз
В трех матчах из четырех последних на арене «рейнджеров»
Ставка
В противостоянии с «Ред Уингз» «синерубашечники» в последнее время тоже были скромны, поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.15.