В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 18 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Сыграв в 48 матчах, хоккеисты с Манхэттена смогли захватить 66 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона они занимают третье место, отставая на 4 балла от лидеров.

Сейчас «Рейнджерс» проводят домашнюю серию. Встреча с «Детройтом» будет пятой кряду в «Мэдисон Сквер Гарден». В четырех предыдущих поединках «рейнджеры» оформили три победы.

Однако цепочка игр в Нью-Йорке стартовала с потери очков, когда подопечные Жерара Галлана уступили «Миннесоте» (2:3). В трех следующих встречах «синерубашечники» сыграли лучше.

Все прогнозы на НХЛ

Сперва банда с Бродвея одержала верх над «Сиэтлом» (3:2), а перед самой паузой в НХЛ — грохнула «Флориду». В последнем на сегодня матче «Рейнджерс» оказались сильнее «Бостона» (2:1).

«Детройт»

Мичиганские парни скатали в чемпионате 50 матчей, в которых собрали 50 баллов. В Атлантическом дивизионе команда находится на пятом месте, отставая от четверки на 8 пунктов.

До паузы в регулярке у «Детройта» была своя небольшая домашняя серия, дошедшая до трех поединков. Дважды на «Литл Сизарс Арене» «Ред Уингз» потерпели крупные неудачи.

Сперва «крылышки» оказались слабее «Торонто» (4:7), а на следующий день бригада Джеффа Блашилла смогла прихлопнуть «Анахайм» (2:1 ОТ). Позже красно-белые слились «Лос-Анджелесу» (3:5).

После возобновления чемпионата «Детройт» дважды удачно зарубился с «Филадельфией» (6:3, 4:2). В последнем поединке «Ред Уингз» не смогли перебить «Миннесоту» в голевом замесе (4:7).

Коэффициенты

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.92, кэф на «Детройт» — 3.38, а на ничью — 4.74.

Прогноз

В трех матчах из четырех последних на арене «рейнджеров» тотал ни разу не превышал 5 голов . Команда Галлана умеет добывать победный результат без лишнего напряга, что она снова сделает в игре с не самым забивным «Детройтом».

Ставка

В противостоянии с «Ред Уингз» «синерубашечники» в последнее время тоже были скромны, поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.15.