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    На своем льду «Каролина» возьмет реванш у «Нью-Джерси»?

    «Каролина» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.25) на хоккейный матч НХЛ 30 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Нью-Джерси»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PNC-арене» 30 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Января 2022 года

    «Каролина»

    В 40 играх регулярки «ураганам» из Роли удалось урвать 60 очков, благодаря чему они снова поднялись на первое место в Столичном дивизионе, опередив «Питтсбург» и «Рейнджерс» по дополнительным параметрам.

    Вторую половину января «Каролина» начала с трех подряд побед, в которых она забросила по 4+ шайбы и обеспечила себе перевес в счете минимум в три гола.

    Мощная цепочка матчей стартовала с домашней игры против «Ванкувера» (4:1), после которой подопечные Рода Бриндамора вынесли «Бостон» в «ТД Гарден» (7:1) и разгромили «Рейнджерс» на родной площадке.

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    Неплохую серию «Харрикейнз» быстро нагнул «Нью-Джерси», который дома не побоялся припечатать одну из сильнейших команд Востока (4:7). В паре последних матчей «Каролина» переиграла «Вегас» (4:3 ОТ) и «Оттаву» (3:2 Б).

    «Нью-Джерси»

    Бригада из Джерси скатала в регулярке 42 поединка, после которых оказалась на седьмом месте в Столичном дивизионе с 35 очками на счету. От плей-офф «дьяволов» отделяет длинная дистанция в 20 пунктов.

    В шести встречах из семи последних «Нью-Джерси» не зацепил ни единого балла. Поражения «Дэвилз» разбились на два 3-матчевых отрезка. Первая мини-серия навалилась на ребят с 9 по 20 января.

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    • Тогда команда из Ньюарка уступила «Коламбусу» (3:4), «Айлендерс» (2:3) и «Аризоне» (1:4). Единственную победу за это время парни Линди Раффа завоевали в противостоянии с «Каролиной» (7:4).

    Далее в «Пруденшал Центре» «Нью-Джерси» не справился ни с «Лос-Анджелесом» (2:3), ни с «Далласом» (1:5). Последняя игра, прошедшая во Флориде, завершилась поражением «Дэвилз» в зарубе с «Тампой» (2:3).

    Коэффициенты

    Выбить победу «Каролины» можно с коэффициентом 1.66, на ничью букмекеры предлагают поставить за 5.20, а на победу «Нью-Джерси» — за 4.32.

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    Прогноз

    Предстоящая игра не будет иметь для соперников серьезного турнирного значения, однако «Кейнс» планируют кинуть «Джерси» ответку после поражения в Ньюарке 23 января (4:7).

    Ставка

    Команда Бриндамора не забыла недавний позор, поэтому гостям она обеспечит «теплый прием». Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой -2 за 2.25.

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    «Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на хоккей. На своем льду «Каролина» возьмет реванш у «Нью-Джерси»?
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