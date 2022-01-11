Коэффициенты на матч Вашингтон — Бостон
«Вашингтон»
Клуб из округа Колумбия провел в текущем сезоне 36 матчей, в которых набрал 49 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кэпс» занимают третье место и отстают от двух первых команд на 1 балл.
В последнем поединке минувшего года «Вашингтон» у себя дома принимал «Нэшвилл». В той игре хозяева оформили победу (5:3), оказавшуюся последней для «Кэпиталз» на их территории.
На первый матч 2022-го года подопечные Питера Лавиолетта отправились в Мичиган, где переиграли «Детройт» (3:1). По возвращении домой «Кэпс» неожиданно отдали очки «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).
В борьбе с «Дэвилз» зародилась безвыигрышная серия «Вашингтона». В двух последних поединках парни Лавиолетта оказались слабее «Сент-Луиса» (1:5) и «Миннесоты» (2:3 Б).
«Бостон»
Бостонский клуб поучаствовал в 31 встрече и завоевал 38 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он закрепился на четвертом месте, обогнав «Детройт» на 3 пункта.
В последнем поединке прошлого года «Бостон» потерпел поражение от «Айлендерс» (1:3), а в январе «медведи» успели провести пять матчей, победив четырежды.
Сперва подопечные Брюса Кэссиди стрельнули 3-матчевой беспроигрышной серией. Соперниками «Бис» в тех встречах оказались «Баффало» (4:3 ОТ), «Детройт» (5:1) и «Нью-Джерси» (5:3).
Накрылась мини-серия «Бостона» в «ТД Гарден». При поддержке своих болельщиков «Брюинз» уступили «Миннесоте» (2:3). В последнем матче команда Кэссиди уничтожила «Тампу» (5:2).
Коэффициенты
Поймать победу «Вашингтона» в предстоящем матче можно за 2.37, ничья оценивается в 4.48, а благоприятный для «Бостона» исход — в 2.63.
Прогноз
В январе «Вашингтон» потерпел три поражения в четырех встречах. При этом
«Брюинз» в пяти последних поединках оформил четыре победы, забрасывая по 3+ гола. В столице США парни Кэссиди начнут охоту за 2 баллами, однако хозяева не позволят напихать им полную сетку.
Ставка
На «Кэпитал Уан Арене» матч завершится скромной результативностью, поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.00.