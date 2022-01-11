В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 11 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Клуб из округа Колумбия провел в текущем сезоне 36 матчей, в которых набрал 49 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кэпс» занимают третье место и отстают от двух первых команд на 1 балл.

В последнем поединке минувшего года «Вашингтон» у себя дома принимал «Нэшвилл». В той игре хозяева оформили победу (5:3), оказавшуюся последней для «Кэпиталз» на их территории.

На первый матч 2022-го года подопечные Питера Лавиолетта отправились в Мичиган, где переиграли «Детройт» (3:1). По возвращении домой «Кэпс» неожиданно отдали очки «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

В борьбе с «Дэвилз» зародилась безвыигрышная серия «Вашингтона». В двух последних поединках парни Лавиолетта оказались слабее «Сент-Луиса» (1:5) и «Миннесоты» (2:3 Б).

«Бостон»

Бостонский клуб поучаствовал в 31 встрече и завоевал 38 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он закрепился на четвертом месте, обогнав «Детройт» на 3 пункта.

В последнем поединке прошлого года «Бостон» потерпел поражение от «Айлендерс» (1:3), а в январе «медведи» успели провести пять матчей, победив четырежды.

Сперва подопечные Брюса Кэссиди стрельнули 3-матчевой беспроигрышной серией. Соперниками «Бис» в тех встречах оказались «Баффало» (4:3 ОТ), «Детройт» (5:1) и «Нью-Джерси» (5:3).

Накрылась мини-серия «Бостона» в «ТД Гарден». При поддержке своих болельщиков «Брюинз» уступили «Миннесоте» (2:3). В последнем матче команда Кэссиди уничтожила «Тампу» (5:2).

Коэффициенты

Поймать победу «Вашингтона» в предстоящем матче можно за 2.37, ничья оценивается в 4.48, а благоприятный для «Бостона» исход — в 2.63.

Прогноз

В январе «Вашингтон» потерпел три поражения в четырех встречах. При этом «Кэпиталз» еще и мало забивают . Находясь в таком физическом состоянии, коллективу Лавиолетта будет тяжело в игре с «Бостоном».

«Брюинз» в пяти последних поединках оформил четыре победы, забрасывая по 3+ гола. В столице США парни Кэссиди начнут охоту за 2 баллами, однако хозяева не позволят напихать им полную сетку.

Ставка

На «Кэпитал Уан Арене» матч завершится скромной результативностью, поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.00.