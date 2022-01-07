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    Справятся ли «Рейнджерс» с непростым испытанием в Лас-Вегасе?

    «Вегас» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч НХЛ 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Рейнджерс»
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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 7 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс

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  • 1.88
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  • 4.50
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Вегас»

    В 36 встречах клуб из Невады сумел хапнуть 45 очков, что позволило ему возглавить Тихоокеанский дивизион. От второго «Анахайма» «рыцари» отцепились на 2 пункта.

    В декабре «Вегас» отпраздновал пять побед подряд, четыре из которых он обеспечил себе на чужой территории, а прервалась беспроигрышная серия «отбросов» в дуэли с «Тампой» в родных стенах (3:4).

    После осечки в матче с «Лайтнинг» подопечные Питера Дебура удачно закрыли год, выдав еще пару побед. В этих играх «Голден Найтс» прихлопнули «Лос-Анджелес» (6:3) и «Анахайм» (3:1).

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    А вот в 2022-м хоккеисты из Города Грехов обходятся пока без побед. Сперва «Вегас» не справился с «Виннипегом» (4:5 ОТ), после чего ребята Дебура остались без очков в рубилове с «Нэшвиллом» (2:3).

    «Рейнджерс»

    Парни с Бродвея поучаствовали в 34 встречах и отвоевали в них 48 баллов. С такими показателями им удалось выбить лидерство в Столичном дивизионе, оторвавшись от «Каролины» по дополнительным данным.

    Конец прошлого года выдался для «Рейнджерс» очень тяжелым. В четырех матчах из пяти последних в 2021-м «синерубашечники» проиграли.

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    • Закончили минувший год подопечные Жерара Галлана поражением в месиве с «Вегасом» (2:3 Б) и потерей очков в дуэли с «Флоридой», прошедшей в «Мэдисон Сквер Гарден» (3:4).

    Новый год «Рейнджерс» встретили двумя стыковыми матчами с «Тампой-Бэй», в которых оформили пару побед (4:3 Б, 4:0). В последней встрече «синерубашечники» разнесли «Эдмонтон» (4:1).

    Коэффициенты

    На «Вегас» в предстоящем матче букмекеры дают возможность поставить за 1.96, коэффициент на ничью — 4.62, а на победу «Рейнджерс» — 3.32.

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    Прогноз

    В трех предыдущих матчах манхэттенские парни оформили победы над серьезными соперниками, забрасывая по 3+ шайбы в ворота топов конференций.

    «Вегас» будет еще одной сложной преградой, но и ее команда Галлана готова обойти, учитывая, что сейчас у «отбросов» беда с пропущенными голами.

    Ставка

    «Рейнджеры» осознают всю серьезность предстоящей игры, поэтому постараются провести сильный поединок. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют за 1.96.

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    «Вегас» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на хоккей. Справятся ли «Рейнджерс» с непростым испытанием в Лас-Вегасе?
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