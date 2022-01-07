В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 7 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

В 36 встречах клуб из Невады сумел хапнуть 45 очков, что позволило ему возглавить Тихоокеанский дивизион. От второго «Анахайма» «рыцари» отцепились на 2 пункта.

В декабре «Вегас» отпраздновал пять побед подряд, четыре из которых он обеспечил себе на чужой территории, а прервалась беспроигрышная серия «отбросов» в дуэли с «Тампой» в родных стенах (3:4).

После осечки в матче с «Лайтнинг» подопечные Питера Дебура удачно закрыли год, выдав еще пару побед. В этих играх «Голден Найтс» прихлопнули «Лос-Анджелес» (6:3) и «Анахайм» (3:1).

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А вот в 2022-м хоккеисты из Города Грехов обходятся пока без побед. Сперва «Вегас» не справился с «Виннипегом» (4:5 ОТ), после чего ребята Дебура остались без очков в рубилове с «Нэшвиллом» (2:3).

«Рейнджерс»

Парни с Бродвея поучаствовали в 34 встречах и отвоевали в них 48 баллов. С такими показателями им удалось выбить лидерство в Столичном дивизионе, оторвавшись от «Каролины» по дополнительным данным.

Конец прошлого года выдался для «Рейнджерс» очень тяжелым. В четырех матчах из пяти последних в 2021-м «синерубашечники» проиграли.

Закончили минувший год подопечные Жерара Галлана поражением в месиве с «Вегасом» (2:3 Б) и потерей очков в дуэли с «Флоридой», прошедшей в «Мэдисон Сквер Гарден» (3:4).

Новый год «Рейнджерс» встретили двумя стыковыми матчами с «Тампой-Бэй», в которых оформили пару побед (4:3 Б, 4:0). В последней встрече «синерубашечники» разнесли «Эдмонтон» (4:1).

Коэффициенты

На «Вегас» в предстоящем матче букмекеры дают возможность поставить за 1.96, коэффициент на ничью — 4.62, а на победу «Рейнджерс» — 3.32.

Прогноз

В трех предыдущих матчах манхэттенские парни оформили победы над серьезными соперниками , забрасывая по 3+ шайбы в ворота топов конференций.

«Вегас» будет еще одной сложной преградой, но и ее команда Галлана готова обойти, учитывая, что сейчас у «отбросов» беда с пропущенными голами.

Ставка

«Рейнджеры» осознают всю серьезность предстоящей игры, поэтому постараются провести сильный поединок. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют за 1.96.