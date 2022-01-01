Коэффициенты на матч Детройт — Вашингтон
«Детройт»
В 31 игре регулярного первенства парни из Мичигана взяли 33 очка, что делает их четвертыми в таблице Атлантического дивизиона. «Бостон» отстает от «крылышек» на 3 пункта, но имеет целых 5 матчей в резерве.
После серьезной (по своим меркам) 5-матчевой серии без поражений «Детройт» провел неудачный отрезок, во время которого трижды проиграл и пропустил по 5+ голов в каждом поединке.
Страдания «Ред Уингз» начались со встречи с «Нэшвиллом» на «Литл Сизарс Арене» (2:5). Затем на чужих площадках парни Джеффа Блашилла уступили «Сент-Луису» (2:6) и «Колорадо» (3:7).
Через время «Детройту» удалось обыграть «Айлендерс» (2:1), а позже случилась очередная потеря, которую «крыльям» обеспечила «Каролина» (3:5). В последнем матче «Ред Уингз» прибили «Нью-Джерси» (5:2).
«Вашингтон»
Хоккеисты «Кэпиталз» поучаствовали в 32 играх и честно заработали 45 очков. В Столичном дивизионе команда занимает второе место и уступает лидерство «Каролине» по дополнительным показателям.
С 12 по 18 декабря «Вашингтон» провел небольшую гостевую серию. В трех матчах на чужом льду «Кэпс» удалось оформить две победы. В первом поединке выездного отрезка столичные гости разобрались с «Баффало» (3:2 Б).
Далее команда Питера Лавиолетта съездила в Иллинойс, где не смогла справиться с «Чикаго» (4:5 ОТ). Еще позже «Кэпиталз» разгромили «Виннипег» в «Канада Лайф Центре» (5:2).
Вернувшись в столицу США, «Вашингтон» встретился с «Лос-Анджелесом» и неожиданно отдал очки «королям» (2:3). После паузы в НХЛ парни Лавиолетта оформили победу над «Нэшвиллом» (5:3).
Коэффициенты
Победа «Детройта» оценивается в 2.77, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на успешное выступление «Вашингтона» — 2.29.
Прогноз
При родных фанатах
Ставка
В махаче с «Кэпиталз» коллектив Джеффа Блашилла тоже не будет засматриваться на соперников и попытается забить несколько голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2.5 за 1.85.