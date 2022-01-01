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    «Детройт» осилит матч с «Вашингтоном»?

    «Детройт» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч НХЛ 1 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Вашингтон»
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    Марк Стаал
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 1 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Детройт — Вашингтон

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Детройт»

    В 31 игре регулярного первенства парни из Мичигана взяли 33 очка, что делает их четвертыми в таблице Атлантического дивизиона. «Бостон» отстает от «крылышек» на 3 пункта, но имеет целых 5 матчей в резерве.

    После серьезной (по своим меркам) 5-матчевой серии без поражений «Детройт» провел неудачный отрезок, во время которого трижды проиграл и пропустил по 5+ голов в каждом поединке.

    Страдания «Ред Уингз» начались со встречи с «Нэшвиллом» на «Литл Сизарс Арене» (2:5). Затем на чужих площадках парни Джеффа Блашилла уступили «Сент-Луису» (2:6) и «Колорадо» (3:7).

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    Через время «Детройту» удалось обыграть «Айлендерс» (2:1), а позже случилась очередная потеря, которую «крыльям» обеспечила «Каролина» (3:5). В последнем матче «Ред Уингз» прибили «Нью-Джерси» (5:2).

    «Вашингтон»

    Хоккеисты «Кэпиталз» поучаствовали в 32 играх и честно заработали 45 очков. В Столичном дивизионе команда занимает второе место и уступает лидерство «Каролине» по дополнительным показателям.

    С 12 по 18 декабря «Вашингтон» провел небольшую гостевую серию. В трех матчах на чужом льду «Кэпс» удалось оформить две победы. В первом поединке выездного отрезка столичные гости разобрались с «Баффало» (3:2 Б).

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    • Далее команда Питера Лавиолетта съездила в Иллинойс, где не смогла справиться с «Чикаго» (4:5 ОТ). Еще позже «Кэпиталз» разгромили «Виннипег» в «Канада Лайф Центре» (5:2).

    Вернувшись в столицу США, «Вашингтон» встретился с «Лос-Анджелесом» и неожиданно отдал очки «королям» (2:3). После паузы в НХЛ парни Лавиолетта оформили победу над «Нэшвиллом» (5:3).

    Коэффициенты

    Победа «Детройта» оценивается в 2.77, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на успешное выступление «Вашингтона» — 2.29.

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    Прогноз

    При родных фанатах «Ред Уингз» выдают шикарные поединки. В 9 встречах из 11 последних красно-белые победили. Часто они радовали местную публику тоталом «больше».

    Ставка

    В махаче с «Кэпиталз» коллектив Джеффа Блашилла тоже не будет засматриваться на соперников и попытается забить несколько голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2.5 за 1.85.

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    «Детройт» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Детройт» осилит матч с «Вашингтоном»?
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