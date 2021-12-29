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    Чехия не уступит Финляндии крупно?

    Финляндия U20 — Чехия U20. Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2021 года

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    Давид Иржичек
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Чехией. Встреча пройдет в «Роджерс Плейс» 29 декабря. Начало запланировано на 22:00 мск. Финляндия U20 — Чехия U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2022. Группа A 29 Декабря 2021 года
    Финляндия U20
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    •  Финляндия U20 22:00 Чехия U20 Чехия U20
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    Коэффициенты на матч Финляндия U20 — Чехия U20

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    Финляндия U20

    В двух встречах финны оформили победы с общей разницей голов — 10:1. В турнирной таблице группы A команда находится на первом месте с 6 очками в копилке.

    В дебютной игре Финляндия U20 встретилась с Германией. Не без проблем «львы» прихлопнули немцев (3:1). За час финны нанесли 22 броска в створ, а встречу затащили благодаря высокой реализации — 13.64%.

    Второй поединок дался команде Антти Пеннанена намного легче. Во противостоянии с Австрией Финляндия вынесла соперников в одну калитку (7:1).

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    Счет последнего матча мог быть и крупнее. Финны ударили в рамку австрийцев 48 раз, а те отбили 85.42% угроз. Но и без того парни Антти Пеннанена показали высокий процент реализации — 14.58%.

    Чехия U20

    Чешская молодежь на этом чемпионате мира пока без побед. В двух поединках она проиграла, но сумела захватить 1 балл, благодаря чему оказалась четвертой в группе A с разницей голов — 4:8.

    В дебютной встрече на МЧМ-2022 Чехия U20 сыграла с Канадой. В первом периоде команде удалось завладеть преимуществом, которое в дальнейшем она успешно растранжирила (3:6).

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    • После стартовой двадцатиминутки у подопечных Карела Млейнека начались проблемы с дисциплиной. Три следующих гола чехи пропустили в меньшинстве.

    Вторым соперником Чехии оказалась Германия. С заброшенными шайбами в этой встрече все было скромно. По ходу матча парни Млейнека отыгрались, но в овертайме не сдержали немецкого форварда Александра Бланка.

    Коэффициенты

    На Финляндию в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.43, в Чехию они верят слабо — 5.65, а ничейный исход специалисты видят за 5.40.

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    Прогноз

    Финны провели уверенный поединок с явными андердогами, но перед этим помучились во встрече с более цепким соперником. Чехия в своих матчах также билась достойно, правда, без особого результата.

    В зарубе с Финляндией команда Карела Млейнека погонится за первой победой и доставит оппонентам немало проблем.

    Ставка

    Финны не испугаются давления чехов, однако вынести их в одну калитку не смогут. Наши прогноз и ставка — Чехия победит с форой +2 за 1.80.

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    Финляндия U20 — Чехия U20: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на хоккей. Чехия не уступит Финляндии крупно?
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