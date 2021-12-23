ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дембеле (справа) едва не стал героем матча«Барселона» не так плоха, как кажется Станислав Черчесов Новый вызов для Черчесова. «Полевой командир» нашел команду своего калибра «Наполи» поднялся на второе место«Наполи» на две трети вручил чемпионство «Интеру»
  • 09:05
    • Ассист Сергачева помог «Тампе» обыграть «Вегас»
  • 01:27
    • «Севилья» в меньшинстве удержала ничью с «Барселоной»
  • 23:17
    • «Спартак» подписал форварда сборной Ямайки Николсона
  • 00:58
    • «Арсенал» разгромил «Сандерленд» и вышел в полуфинал Кубка английской Лиги
  • 00:39
    • «Ювентус» обыграл «Кальяри» в Турине
  • 21:52
    • «Сочи» в овертайме одолел «Динамо», Точицкий оформил дубль
  • 21:28
    • «Ак Барс» разгромил «Трактор» на домашней арене
    Все новости спорта

    «Динамо» Москва уверенно возьмет очки у «Автомобилиста»

    «Динамо» Москва — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 23 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик О'Делл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на арене «Балашиха» 23 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Москва

    После 40 матчей регулярки московская банда имеет 55 очков в резерве и находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. От первой строчки ее отделяет 1 балл.

    После позора в дерби со «Спартаком» в конце осени «Динамо» Москва выдало мини-серию побед из трех поединков, забросив по 4 гола в ворота «Ак Барса» (4:1), «Барыса» (4:2) и «Салавата Юлаева» (4:0).

    Линия крупных побед быстро прервалась. В матче 6 декабря команду Алексея Кудашова остановил ЦСКА (2:3 ОТ), а в следующей встрече сине-белые умудрились проиграть и «Адмиралу» (1:2 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Немного поднять себе настроение «Динамо» Москва сумело перед Евротуром благодаря победе над СКА (2:1 Б). После паузы на матчи сборных динамовцы уступили «Сочи» (2:3 ОТ).

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы скатали 40 поединков, а заработали в них всего 39 очков. В таблице Восточной конференции клуб с Урала расположен на восьмой строчке, обгоняя девятый «Нефтехимик» и десятый «Амур» на 2 пункта.

    Текущий месяц стартанул для «Автомобилиста» с трех поединков на «Уралец-Арене», в двух из которых хозяева победили. С Биллом Питерсом во главе «Авто» успело прихлопнуть «Спартак» (3:1).

    Далее команду принял Николай Заварухин. С новым менеджером екатеринбуржцы обыграли «Адмирал» (2:1) и слились СКА (0:1). Перед Кубком Первого канала «Авто» дважды вышло на лед чужих арен.

    В гостях подопечные Заварухина взяли верх над «Локомотивом» (2:0) и пострадали от «Спартака» (2:5). После небольшой паузы «Автомобилист» дома уступил «Барысу» (0:2).

    Коэффициенты

    На московское «Динамо» букмекеры предлагают зарядить за 1.83, а на «Автомобилист» они дают коэффициент 3.60. Ничья оценивается в 4.32.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Три последних матча на своем льду против соперников из Екатеринбурга московская банда затащила с форой в 2+ шайбы. А в двух поединках из трех — забросила по 6 голов.

    Сегодня расклад сил позволяет команде Алексея Кудашова повторить успех прошлых встреч, чего она и попытается добиться.

    Ставка

    На «ВТБ Арене» хозяева захватят инициативу и спокойно хлопнут гостей с Урала. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Хэбей — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шеньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сассуоло — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Венеция — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Верона — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Москва — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 23.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Динамо» Москва уверенно возьмет очки у «Автомобилиста»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры