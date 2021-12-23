В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на арене «Балашиха» 23 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

После 40 матчей регулярки московская банда имеет 55 очков в резерве и находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. От первой строчки ее отделяет 1 балл.

После позора в дерби со «Спартаком» в конце осени «Динамо» Москва выдало мини-серию побед из трех поединков, забросив по 4 гола в ворота «Ак Барса» (4:1), «Барыса» (4:2) и «Салавата Юлаева» (4:0).

Линия крупных побед быстро прервалась. В матче 6 декабря команду Алексея Кудашова остановил ЦСКА (2:3 ОТ), а в следующей встрече сине-белые умудрились проиграть и «Адмиралу» (1:2 Б).

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Немного поднять себе настроение «Динамо» Москва сумело перед Евротуром благодаря победе над СКА (2:1 Б). После паузы на матчи сборных динамовцы уступили «Сочи» (2:3 ОТ).

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы скатали 40 поединков, а заработали в них всего 39 очков. В таблице Восточной конференции клуб с Урала расположен на восьмой строчке, обгоняя девятый «Нефтехимик» и десятый «Амур» на 2 пункта.

Текущий месяц стартанул для «Автомобилиста» с трех поединков на «Уралец-Арене», в двух из которых хозяева победили. С Биллом Питерсом во главе «Авто» успело прихлопнуть «Спартак» (3:1).

Далее команду принял Николай Заварухин. С новым менеджером екатеринбуржцы обыграли «Адмирал» (2:1) и слились СКА (0:1). Перед Кубком Первого канала «Авто» дважды вышло на лед чужих арен.

В гостях подопечные Заварухина взяли верх над «Локомотивом» (2:0) и пострадали от «Спартака» (2:5). После небольшой паузы «Автомобилист» дома уступил «Барысу» (0:2).

Коэффициенты

На московское «Динамо» букмекеры предлагают зарядить за 1.83, а на «Автомобилист» они дают коэффициент 3.60. Ничья оценивается в 4.32.

Прогноз

Три последних матча на своем льду против соперников из Екатеринбурга московская банда затащила с форой в 2+ шайбы . А в двух поединках из трех — забросила по 6 голов.

Сегодня расклад сил позволяет команде Алексея Кудашова повторить успех прошлых встреч, чего она и попытается добиться.

Ставка

На «ВТБ Арене» хозяева захватят инициативу и спокойно хлопнут гостей с Урала. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.03.