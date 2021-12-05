В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Скромная команда из Мичигана в 24 играх отняла у конкурентов 27 очков, благодаря чему она занимает четвертую позицию в Атлантическом дивизионе, опережая пятый «Бостон» на 3 пункта. Правда, «Брюинз» провели на 4 встречи меньше.

В конце ноября «Детройт» слил четыре матча из шести. При этом 4 поражения «крылышек» прошли одной цепочкой — с 16 по 21 число. Стартовал темный отрезок с поединка против «Коламбуса» (3:5).

Затем безуспешно парни Джеффа Блашилла противостояли «Далласу» (2:5), «Вегасу» (2:5) и «Аризоне» (1:2 ОТ). Но после игры с «Койотис» в раздевалке «Детройта» сработал будильник, благодаря которому команда проснулась и выдала четыре победы.

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В конце осенней части сезона «Ред Уингз» одержали верх над «Сент-Луисом» (4:2) и «Баффало» (3:2 ОТ). Декабрьские приключения «Детройт» начал с побед над «Бостоном» (2:1) и «Сиэтлом» (4:3 Б).

«Айлендерс»

Хоккеисты из Юниондейла, Нью-Йорк, имеют всего 13 баллов, оформленных в 18 поединках. Сейчас в Столичном дивизионе «Айлс» последние с 12-очковым отрывом от плей-офф.

Вот уже девять матчей кряду фанаты «Айлендерс» не видели победы своих любимцев. В шести встречах слабого отрезка «островитяне» позволили соперникам забросить 4+ шайбы.

Печальная статистика «Айлендерс» зародилась в 4-матчевой гостевой серии. Будучи в разъездах, парни Барри Троца уступили «Миннесоте» (2:5), «Нью-Джерси» (0:4), «Тампе» (1:4) и «Флориде» (1:6).

Ситуация на «UBS Арене» осталась такой же плачевной. Дома «Айлендерс» были обыграны «Калгари» (2:5), «Торонто» (0:3), «Рейнджерс», «Питтсбургом» (0:1) и «Сан-Хосе» (1:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победу у «Детройта» и «Айлендерс» равны. На эти исходы можно грузануть за 2.51. Ничья оценивается в 4.36.

У «Айлендерс» перед встречей на «Литл Сизарс Арене» имеется ряд кадровых потерь. Некоторые спортсмены отсутствуют из-за травм, но большая часть хоккеистов пропустит игру по вине карантина.