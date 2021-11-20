В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

Команда из штата Вашингтон провела в дебютном для себя чемпионате 16 матчей, но заработала в них всего 9 очков. В таблице Тихоокеанского дивизиона она застряла на последнем месте.

В этом месяце «Сиэтл» скатал восемь поединков, однако в семи встречах он проиграл. В шести слитых матчах «Кракен» умудрился пропустить минимум 4 гола.

Ноябрьская серия команды Дэйва Хэкстола началась с поражений от «Рейнджерс» (1:3) и «Эдмонтона» (2:5), после которых «Кракен» дома разгромил «Баффало» (5:2).

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Затем «Сиэтл» ждало разочарование в гостевых играх с «Аризоной» (4:5) и «Вегасом» (2:4). Три последних матча команда провела дома, где уступила «Анахайму» (4:7), «Миннесоте» (2:4) и «Чикаго» (2:4).

«Колорадо»

Хоккеисты из Денвера поучаствовали в 13 встречах, в которых заработали 15 очков. В рейтинге Центрального дивизиона команда расположилась на пятой строчке.

В конце октября «Колорадо» впервые в сезоне оформил две победы подряд. Сделали это «Эвс» в поединках против «Сент-Луиса» (4:3) и «Миннесоты» (4:1).

В этом месяце парни Джареда Беднара провели пять матчей, в трех из которых им удалось обойти своих соперников. Но начался ноябрь для «Эвеланш» с потерь.

«Колорадо» проиграл «Коламбусу» в двух матчах подряд (4:5 ОТ, 2:4). А в трех последних встречах «Эвеланш» разгромили «Ванкувер» (7:1), «Сан-Хосе» (6:2) и еще раз «Ванкувер» (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Сиэтла» оценивается в 3.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Колорадо» — 1.86.

С каждым матчем турнирное положение «Кракена» становится все печальнее, в то время как «Эвеланш» потихоньку начинают набирать былую форму.