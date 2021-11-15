«Рейнджерс»
Хоккеисты с Манхэттена сыграли в 14 матчах, в которых оформили себе 19 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда замыкает первую тройку.
В последней октябрьской игре «Рейнджерс» на своей территории разнесли «Коламбус» (4:0), после чего «синерубашечников» ждала гостевая 4-матчевая серия.
На чужом льду подопечные Жерара Галлана одержали верх над «Сиэтлом» (3:1), а в трех следующих поединках они уступили «Ванкуверу» (2:3 ОТ), «Эдмонтону» (5:6 ОТ) и «Калгари» (0:6).
Оборвать цепочку поражений «Рейнджерс» удалось в «Мэдисон Сквер Гарден», где хозяева хлопнули «Филадельфию». В последней встрече Нью-Йоркский клуб победил «Коламбус» (5:3).
«Нью-Джерси»
Ребята из Ньюарка имеют в своей копилке 16 зачетных баллов, добытых в 13 поединках. В таблице Столичного дивизиона они сейчас находятся на пятой позиции.
В конце октября «Нью-Джерси» дома уступил «Коламбусу» (3:4 Б), после чего команда пережила две потери в Калифорнии. «Девилз» слились «Анахайму» (0:4) и «Лос-Анджелесу» (2:3 ОТ).
Еще одна встреча в Калифорнии обернулась успехом. В зарубе с «Сан-Хосе» парни Линди Раффа вырвали победу в баттле послематчевых бросков (3:2 Б).
Вернувшись в Ньюарк, «Нью-Джерси» выиграл в двух встречах их трех. В победных матчах «Девилз» прибили «Флориду» (7:3) и «Айлендерс» (4:0). А в последнем поединке «дьяволы» крупно слились «Бостону» (2:5).
Прогноз и ставка
Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Нью-Джерси» — 3.08.
В предстоящем матче у «Девилз» будет запредельная мотивация хлопнуть «рейнджеров», чтобы ворваться в топ-4 дивизиона, подвинув «Филадельфию».
Однако у команды Галлана, которая