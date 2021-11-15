В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Хоккеисты с Манхэттена сыграли в 14 матчах, в которых оформили себе 19 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда замыкает первую тройку.

В последней октябрьской игре «Рейнджерс» на своей территории разнесли «Коламбус» (4:0), после чего «синерубашечников» ждала гостевая 4-матчевая серия.

На чужом льду подопечные Жерара Галлана одержали верх над «Сиэтлом» (3:1), а в трех следующих поединках они уступили «Ванкуверу» (2:3 ОТ), «Эдмонтону» (5:6 ОТ) и «Калгари» (0:6).

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Оборвать цепочку поражений «Рейнджерс» удалось в «Мэдисон Сквер Гарден», где хозяева хлопнули «Филадельфию». В последней встрече Нью-Йоркский клуб победил «Коламбус» (5:3).

«Нью-Джерси»

Ребята из Ньюарка имеют в своей копилке 16 зачетных баллов, добытых в 13 поединках. В таблице Столичного дивизиона они сейчас находятся на пятой позиции.

В конце октября «Нью-Джерси» дома уступил «Коламбусу» (3:4 Б), после чего команда пережила две потери в Калифорнии. «Девилз» слились «Анахайму» (0:4) и «Лос-Анджелесу» (2:3 ОТ).

Еще одна встреча в Калифорнии обернулась успехом. В зарубе с «Сан-Хосе» парни Линди Раффа вырвали победу в баттле послематчевых бросков (3:2 Б).

Вернувшись в Ньюарк, «Нью-Джерси» выиграл в двух встречах их трех. В победных матчах «Девилз» прибили «Флориду» (7:3) и «Айлендерс» (4:0). А в последнем поединке «дьяволы» крупно слились «Бостону» (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Нью-Джерси» — 3.08.

В предстоящем матче у «Девилз» будет запредельная мотивация хлопнуть «рейнджеров», чтобы ворваться в топ-4 дивизиона, подвинув «Филадельфию».