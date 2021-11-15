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    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч НХЛ 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
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    «Рейнджерс» во встрече с «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена сыграли в 14 матчах, в которых оформили себе 19 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда замыкает первую тройку.

    В последней октябрьской игре «Рейнджерс» на своей территории разнесли «Коламбус» (4:0), после чего «синерубашечников» ждала гостевая 4-матчевая серия.

    На чужом льду подопечные Жерара Галлана одержали верх над «Сиэтлом» (3:1), а в трех следующих поединках они уступили «Ванкуверу» (2:3 ОТ), «Эдмонтону» (5:6 ОТ) и «Калгари» (0:6).

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    Оборвать цепочку поражений «Рейнджерс» удалось в «Мэдисон Сквер Гарден», где хозяева хлопнули «Филадельфию». В последней встрече Нью-Йоркский клуб победил «Коламбус» (5:3).

    «Нью-Джерси»

    Ребята из Ньюарка имеют в своей копилке 16 зачетных баллов, добытых в 13 поединках. В таблице Столичного дивизиона они сейчас находятся на пятой позиции.

    В конце октября «Нью-Джерси» дома уступил «Коламбусу» (3:4 Б), после чего команда пережила две потери в Калифорнии. «Девилз» слились «Анахайму» (0:4) и «Лос-Анджелесу» (2:3 ОТ).

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    • Еще одна встреча в Калифорнии обернулась успехом. В зарубе с «Сан-Хосе» парни Линди Раффа вырвали победу в баттле послематчевых бросков (3:2 Б).

    Вернувшись в Ньюарк, «Нью-Джерси» выиграл в двух встречах их трех. В победных матчах «Девилз» прибили «Флориду» (7:3) и «Айлендерс» (4:0). А в последнем поединке «дьяволы» крупно слились «Бостону» (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Нью-Джерси» — 3.08.

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    В предстоящем матче у «Девилз» будет запредельная мотивация хлопнуть «рейнджеров», чтобы ворваться в топ-4 дивизиона, подвинув «Филадельфию».

    Однако у команды Галлана, которая в двух последних встречах дома выиграла, забив по 4 гола, имеются и свои планы. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТБ 3.5 за 2.15.

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    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на хоккей. В «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» разберутся с гостями из Джерси?
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