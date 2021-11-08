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    В Сент-Поле «Айлендерс» проявят себя в атаке?

    «Миннесота» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч НХЛ 8 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Айлендерс»
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    «Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 8 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.15
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Миннесота»

    В десяти матчах нового сезона команда из Сент-Пола завоевала 14 очков. С такими показателями она занимает четвертое место в рейтинге Западной конференции.

    Старт регулярного чемпа «Миннесота» встретила широко, стрельнув четырьмя победами подряд. А 25 октября случилось первое поражение. Дома «дикари» были разгромлены «Нэшвиллом» (2:5).

    После потери баллов в матче с «Предс» ребята Дина Эвансона начали чаще проигрывать. В одном из поединков «Минни» победила «Ванкувер» (3:2), а вот затем были крупные поражения.

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    Уступила «Миннесота» «Сиэтлу» (1:4) и «Колорадо» (1:4). В следующих двух встречах парни из Сент-Пола одержали верх над «Оттавой» (5:4 ОТ) и «Питтсбургом» (5:4 Б).

    «Айлендерс»

    Команда из Юниондейла, Нью-Йорк, провела в чемпионате девять встреч, в которых забрала себе 12 очков. В таблице Восточной конференции она на данный момент девятая.

    В стартовых двух матчах сезона «Айлендерс» оставили без очков, а первую победу «островитяне» оформили в гостевой игре против «Чикаго» (4:1).

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    • После встречи с «Блэкхокс» подопечные Барри Троца уступили «Коламбус» (2:3 ОТ), а затем они прихлопнули «Аризону» (3:0) и «Вегас» (2:0).

    В следующем матче, прошедшем в Теннесси, Нью-Йоркские ребята проиграли «Нэшвиллу» (2:3 Б). В двух недавних встречах «Айлс» разобрались с «Монреалем» (6:2) и «Виннипегом» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Миннесоты» оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу «Айлендерс» — 2.74.

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    В трех очных встречах из пяти последних в Миннесоте «Айлс» победили, а в четырех гостевых матчах ребята из Нью-Йорка забили 3+ гола.

    С этим соперником «островитянам» играть комфортно. Учитывая, что сейчас «Миннесота» много пропускает, она вновь рискует получить полную сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 2.5 за 1.87.

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    «Миннесота» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.11.2021. Прогнозы на хоккей. В Сент-Поле «Айлендерс» проявят себя в атаке?
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