В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 8 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В десяти матчах нового сезона команда из Сент-Пола завоевала 14 очков. С такими показателями она занимает четвертое место в рейтинге Западной конференции.

Старт регулярного чемпа «Миннесота» встретила широко, стрельнув четырьмя победами подряд. А 25 октября случилось первое поражение. Дома «дикари» были разгромлены «Нэшвиллом» (2:5).

После потери баллов в матче с «Предс» ребята Дина Эвансона начали чаще проигрывать. В одном из поединков «Минни» победила «Ванкувер» (3:2), а вот затем были крупные поражения.

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Уступила «Миннесота» «Сиэтлу» (1:4) и «Колорадо» (1:4). В следующих двух встречах парни из Сент-Пола одержали верх над «Оттавой» (5:4 ОТ) и «Питтсбургом» (5:4 Б).

«Айлендерс»

Команда из Юниондейла, Нью-Йорк, провела в чемпионате девять встреч, в которых забрала себе 12 очков. В таблице Восточной конференции она на данный момент девятая.

В стартовых двух матчах сезона «Айлендерс» оставили без очков, а первую победу «островитяне» оформили в гостевой игре против «Чикаго» (4:1).

После встречи с «Блэкхокс» подопечные Барри Троца уступили «Коламбус» (2:3 ОТ), а затем они прихлопнули «Аризону» (3:0) и «Вегас» (2:0).

В следующем матче, прошедшем в Теннесси, Нью-Йоркские ребята проиграли «Нэшвиллу» (2:3 Б). В двух недавних встречах «Айлс» разобрались с «Монреалем» (6:2) и «Виннипегом» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Миннесоты» оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу «Айлендерс» — 2.74.

В трех очных встречах из пяти последних в Миннесоте «Айлс» победили, а в четырех гостевых матчах ребята из Нью-Йорка забили 3+ гола.

С этим соперником «островитянам» играть комфортно. Учитывая, что сейчас «Миннесота» много пропускает, она вновь рискует получить полную сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 2.5 за 1.87.