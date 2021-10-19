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    С динамовцами «Ак Барс» сыграет закрыто?

    «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Динамо» Москва
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    Стивен Кэмпфер
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 19 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Октября 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    Хоккейная команда из Татарстана успела сыграть в 20 матчах, в которых забрала себе 27 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает четвертое место.

    В этом месяце «Ак Барс» провел восемь поединков, в пяти из которых казанцы обыграли соперников. В двух встречах кряду они вынесли ЦСКА (2:1) и «Салават Юлаев» (2:0).

    А после победы в «зеленом дерби» подопечные Дмитрия Квартальнова допустили пару осечек в играх с «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Металлургом» Мг (1:3).

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    Еще в двух матчах «Ак Барс» оформил победы над «Барысом» и над «Юлаевым» (3:2 Б). Далее казанцы уступили «Магнитке» (1:2) и разделались с «Амуром» (3:2 ОТ).

    «Динамо» Москва

    Представители столицы провели в регулярном первенстве 18 поединков и заработали в них 24 очка. В общекомандном зачете Запада этот клуб занимает четвертое место.

    Но в последнее время у «Динамо» Москва появились проблемы с набором зачетных баллов. Если посмотреть на шесть недавних встреч, то можно увидеть, что сине-белые победили только раз.

    В представленном периоде подопечные Алексея Кудашова слились «Металлургу» Мг (2:4) и ЦСКА (0:3). А взять два очка динамовцы смогли в зарубе с «Северсталью» (3:2).

    Три последних матча «Динамо» Москва провело на чужой территории. Будучи в разъездах, парни Кудашова проиграли «Локомотиву» (1:3), СКА (3:5) и «Трактору» (3:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Динамо» Москва — 2.62.

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    Казанский клуб в текущем сезоне скромен в атаке. В среднем он забивает 2.35 гола за игру и чаще проводит «низовые» матчи.

    В поединке с одним из топов Западной конференции хозяевам будет тяжело, возможно, парни Квартальнова предпочтут сыграть как можно спокойнее. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.04.

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    «Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на хоккей. С динамовцами «Ак Барс» сыграет закрыто?
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