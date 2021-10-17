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    На что «Амуру» хватит сил в игре в Казани?

    «Ак Барс»— «Амур». Прогноз и ставка (к. 2.71) на хоккейный матч КХЛ 17 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Ак Барс»— «Амур»
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    Руслан Педан
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 17 октября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Ак Барс»— «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    После 19 сыгранных матчей ребята из Татарстана имеют в своей копилке 25 баллов, что делает команду четвертой в турнирной таблице Восточной конференции.

    В октябре «Ак Барс» вышел на лед в рамках семи поединков, но далеко не каждый был успешным. В трех встречах «коты» потерпели поражения.

    В первой игре текущего месяца подопечные Дмитрия Квартальнова разделались с ЦСКА (2:1), а затем припечатали «Салават Юлаев» (2:0).

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    В следующих матчах «Ак Барс» слился «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Магнитке» (1:3). А после побед над «Барысом» (6:3) и «Салаватом» (3:2 Б) была еще одна осечка в зарубе с «Металлургом» Мг (1:2).

    «Амур»

    Хоккейный клуб из Хабаровска заработал 14 очков в 18 встречах регулярного чемпионата. В рейтинге Восточной конференции он оказался на девятой строке.

    В период с 30 сентября по 4 октября «Амур» бахнул три домашние победы кряду. Ранее в текущем сезоне «тигры» ничего подобного не демонстрировали.

    В ходе своей беспроигрышной серии подопечные Михаила Кравеца одержали верх над «Торпедо» (4:3 ОТ), рижским «Динамо» (3:2 Б) и «Витязем» (2:1 Б).

    Затем на «Платинум Арене» «Амур» дважды встретился с «Трактором» и оба раза уступил (0:2, 4:5). Позже в Москве хабаровчане растоптали ЦСКА (5:1), а в Нижнем Новгороде слились «Торпедо» (1:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 1.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.90, а на победу «Амура» — 8.80.

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    В активе хабаровского клуба было несколько матчей, в которых он навязывал серьезную борьбу топовым противникам.

    В двух встречах из трех последних «тигры» забили 4 гола «Трактору» и отгрузили пятерку ЦСКА. Возможно, в противостоянии на «Татнефть-Арене» гости также повоюют с «Ак Барсом». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 1.5 за 2.71.

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    «Ак Барс»— «Амур»: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на хоккей. На что «Амуру» хватит сил в игре в Казани?
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