В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-Арене» 15 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

В ковидном сезоне 2020/21 представители Северной Каролины были лучшими в Центральном дивизионе с 80 очками, добытыми в 56 поединках.

В Кубке Стэнли «Каролина» встретилась с «Нэшвиллом» в первом раунде и спокойно прошла соперников из Теннесси — 4:2. А вот на следующей стадии «Кейнс» в одну калитку слили серию «Тампе» — 1:4.

Подготовка к новому турниру у ребят Рода Бриндамора получилась достаточно скромной. В первом поединке предсезонки «Харрикейнз» обыграли «Тампу» (3:1).

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Во втором матче с «Лайтнинг» «Каролина» получила ответку (5:8). Затем команда Бриндамора провела две встречи с «Нэшвиллом», уступив в каждой (2:3 ОТ, 3:4).

«Айлендерс»

Хоккейный клуб из Элмонта, Нью-Йорк, в минувшем регулярном чемпионате оказался четвертым в турнирной таблице Восточного дивизиона с 71 очком в резерве.

В Кубке Стэнли «Айлендерс» выбили «Питтсбург» в первом раунде — 4:2, после чего в четвертьфинале они припечатали «Бостон» — 4:2. А на стадии 1/2 «Айлс» не справились с «Тампой» — 3:4.

В качестве подготовки к новому сезону «Айлендерс» провели пять матчей и одержали три победы. Сперва парни Барри Троца затащили дерби с «Рейнджерс» (4:0).

Затем «Айлс» успели хлопнуть «Филадельфию» (3:2 ОТ) и проиграть дома «Нью-Джерси» (1:2 ОТ). Позже «Айлендерс» еще раз прибили «Флайерз» (3:0), а в последнем матче предсезонки пострадали от «Рейнджерс» (4:5 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Каролины» оценивается в 2.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Айлендерс» — 2.95.

В ходе прошлой регулярки оба предстоящих соперника смотрелись здорово, имея при этом одни из лучших показателей в обороне .

Нью-Йоркские ребята вообще в последнее время пропускают мало, поэтому в первом официальном поединке у них будут высокие шансы на успех. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» с форой 0 за 2.22.