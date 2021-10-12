В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 12 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Парни из Владивостока провели в регулярке 15 матчей, после которых на их счету оказалось 11 очков. В рейтинге Востока команда занимает десятую строчку.

Первую победу в новом сезоне «Адмиралу» удалось оформить лишь после шести поражений на старте. А в своем триумфальном поединке «моряки» прошлись по «Северстали» (4:1).

В четырех следующих встречах подопечные Александра Андриевского вновь остались без очков. Они проиграли «Металлургу» Мг (0:5), «Ак Барсу» (1:2 Б), «Нефтехимику» (0:4) и «Куньлуню» (1:3).

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В первом октябрьском матче «Адмирал» одержал верх над «Торпедо» (2:1), а затем слился рижскому «Динамо» (1:2). Еще в паре игр дальневосточный клуб прибил «Витязь» и не справился с «Трактором» (3:4 Б).

«Трактор»

В активе челябинского клуба 17 проведенных матчей, после которых в их копилку прилетело 28 очков. В турнирной таблице Востока команда идет второй.

В текущем сезоне «Трактор» одержал 13 побед, а вот концовку прошлого месяца он провалил, уступив «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б).

В октябре парни Анвара Гатиятулина успели выйти на лед пять раз, и во всех пяти встречах «медведи» победили. Одним из соперников, которого расстроил «Трактор», был «Авангард» (4:3).

Затем у себя дома «танкисты» разделались с «Йокеритом» (3:2 Б). А в трех поединках на чужой территории челябинцы обыграли «Амур» (2:0, 5:4) и «Адмирал» (4:3 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Адмирала» оценивается в 3.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Трактора» — 1.81.

В их недавней игре хозяева добротно помотали нервы парням из Челябинска , заставив тех сперва отыгрываться, а затем биться за очки по буллитам.

Но больше недооценки соперника от «танкистов» ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» за 1.81.