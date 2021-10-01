В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Московские ребята после 12 сыгранных матчей имеют в копилке 16 очков, что делает их команду четвертой в турнирной таблице Западной конференции.

Пережив крупное поражение от «Авангарда» на старте (0:4), ЦСКА организовал четыре победы подряд. В рамках этой серии «армейцы» прошли «Динамо» Рига (3:2), «Сочи» (4:1), «Ак Барс» (2:1 ОТ) и «Локомотив» (3:1).

После игры с ярославцами команда Сергея Федорова крупно проиграла «Барысу» (3:6). А в трех других матчах красно-синие одолели «Спартак» (5:3), «Авто» (3:2 ОТ) и отомстили «Барысу» (2:1 ОТ).

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Еще в парочке выездных матчей ЦСКА слился «Трактору» (1:2) и «Металлургу» Мг (0:4). А в недавней домашней встрече «армейцы» одолели «Сибирь» (1:0 ОТ).

«Ак Барс»

Казанская команда после 12 поединков также имеет в своей копилке 16 баллов. На данный момент она закрепилась на четвертом месте в зачете Востока.

На старте чемпионата «Ак Барс» разбил «Йокерит» (3:0), а затем трижды кряду проиграл. Уступили «кошки» «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).

Вторую победу в сезоне ребята Дмитрия Квартальнова отпраздновали в Подольске, прижав «Витязь» (2:1 ОТ). Но через пару дней казанцы снова проиграли. В Минске они крупно слились динамовцам (2:5).

В пяти следующих матчах «Ак Барс» одолел «Сочи» (3:2 Б, 1:0), «Витязь» (2:1), «Адмирал» (2:1 Б) и «Спартак» (3:1). А в Финляндии зеленые не сумели справиться с «Йокеритом» (3:4 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА оценивается в 2.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу «Ак Барса» — 2.36.

Сейчас обе команды идут четвертыми в своих конференциях с одинаковым количеством очков и не очень убедительными показателями в атаке.

В текущем сезоне предстоящие соперники не любят забивать много , что они уже успели продемонстрировать даже в очной встрече, где в основное время все ограничилось двумя шайбами.

У себя дома «армейцы» также не будут настаивать на верховом исходе, а вот очередные баллы себе возьмут. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 4.5 за 2.36.