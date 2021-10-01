ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобеда ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси «Зенит» — «Мальме»Разгромили, но не убедили. «Зенит» одержал свою самую крупную победу в ЛЧ Роберт ЛевандовскиПрошлась катком. «Бавария» разгромила киевское «Динамо», Левандовски сделал дубль
  • 07:05
    • Рублев — в четвертьфинале турнира в Сан-Диего
  • 00:01
    • Гол Роналду на последней минуте принес МЮ победу над «Вильярреалом»
  • 23:58
    • Два пенальти принесли «Зальцбургу» победу над «Лиллем»
  • 23:58
    • «Севилья» спаслась от поражения в матче с «Вольфсбургом»
  • 23:58
    • «Барселона» крупно проиграла «Бенфике»
  • 23:51
    • Гол Кьезы принес «Ювентусу» победу над «Челси» в ЛЧ
  • 23:49
    • «Бавария» забила пять мячей в ворота киевского «Динамо»
    Все новости спорта

    ЦСКА дома возьмет очки в противостоянии с «Ак Барсом»?

    ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.36) на хоккейный матч КХЛ 1 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Окулов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    Московские ребята после 12 сыгранных матчей имеют в копилке 16 очков, что делает их команду четвертой в турнирной таблице Западной конференции.

    Пережив крупное поражение от «Авангарда» на старте (0:4), ЦСКА организовал четыре победы подряд. В рамках этой серии «армейцы» прошли «Динамо» Рига (3:2), «Сочи» (4:1), «Ак Барс» (2:1 ОТ) и «Локомотив» (3:1).

    После игры с ярославцами команда Сергея Федорова крупно проиграла «Барысу» (3:6). А в трех других матчах красно-синие одолели «Спартак» (5:3), «Авто» (3:2 ОТ) и отомстили «Барысу» (2:1 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Еще в парочке выездных матчей ЦСКА слился «Трактору» (1:2) и «Металлургу» Мг (0:4). А в недавней домашней встрече «армейцы» одолели «Сибирь» (1:0 ОТ).

    «Ак Барс»

    Казанская команда после 12 поединков также имеет в своей копилке 16 баллов. На данный момент она закрепилась на четвертом месте в зачете Востока.

    На старте чемпионата «Ак Барс» разбил «Йокерит» (3:0), а затем трижды кряду проиграл. Уступили «кошки» «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).

    Вторую победу в сезоне ребята Дмитрия Квартальнова отпраздновали в Подольске, прижав «Витязь» (2:1 ОТ). Но через пару дней казанцы снова проиграли. В Минске они крупно слились динамовцам (2:5).

    В пяти следующих матчах «Ак Барс» одолел «Сочи» (3:2 Б, 1:0), «Витязь» (2:1), «Адмирал» (2:1 Б) и «Спартак» (3:1). А в Финляндии зеленые не сумели справиться с «Йокеритом» (3:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 2.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу «Ак Барса» — 2.36.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Сейчас обе команды идут четвертыми в своих конференциях с одинаковым количеством очков и не очень убедительными показателями в атаке.

    В текущем сезоне предстоящие соперники не любят забивать много, что они уже успели продемонстрировать даже в очной встрече, где в основное время все ограничилось двумя шайбами.

    У себя дома «армейцы» также не будут настаивать на верховом исходе, а вот очередные баллы себе возьмут. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 4.5 за 2.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Наполи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Заря — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Легия — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Алашкерт — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.99
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Раннерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч ЛАСК — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Гент — Анортосис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч ЦСКА София — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Наполи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч АЗ — Яблонец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Прогнозы на хоккей. ЦСКА дома возьмет очки в противостоянии с «Ак Барсом»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры