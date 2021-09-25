В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 25 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославцы приняли участие в девяти поединках регулярки, после которых в их активе оказалось 7 очков. В западной конференции команда занимает десятое место.

В дебютной игре сезона «Локомотив» в родных стенах обыграл «Динамо» Рига (3:2), а три следующих матча «железнодорожники» провели неудачно.

Парни Андрея Скабелки проиграли СКА (3:4 Б), «Динамо» Минск (3:4) и ЦСКА (1:3). Вторую же победу в сезоне «Локо» оформил еще в одной встрече с рижанами (4:0).

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Далее были два поражения от «Йокерита» (0:2, 1:4), а между ними — победа над «Торпедо» (4:3). В последней встрече «Локомотив» не справился с «Витязем» (2:3).

«Салават Юлаев»

Уфимцы же после девяти поединков в чемпионате имеют в копилке 16 очков, чего вполне хватает для того, чтобы возглавить таблицу Восточной конференции.

Текущий сезон «Салават Юлаев» начал с семи побед подряд. На старте своей мощной серии парни из Уфы, будучи в разъездах, разгромили «Барыс» (5:1), «Авто» (4:2) и «Магнитку» (7:2).

А в первой домашней встрече подопечные Томи Ламсы скромно обошлись со «Спартаком» (2:1). Затем в родных стенах «Юлаев» прибил «Нефтехимик» (5:1), «Куньлунь» (5:1) и «Динамо» Минск (1:0).

Но победная серия «Салавата Юлаева» обломалась в поединке с «Северсталью» (1:2). После неожиданного поражения команда Ламсы обыграла СКА (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» оценивается в 2.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.62.

После неожиданного поражения в Череповце «Юлаев» выдал хорошую игру в Питере и вернулся на победный путь , возглавив при этом таблицу Востока.

«Локомотив» же продолжает попытки подняться выше десятой строчки, но два домашних проигранных поединка 20 и 22 сентября говорят о том, что «железнодорожники» все еще хандрят. Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.10.