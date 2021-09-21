В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Амур». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 21 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

За семь матчей хоккейному клубу с Невы удалось накопить 10 очков, благодаря чему он замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице Западной конференции.

На старте чемпионата СКА оформил гостевые победы над «Северсталью» (3:2) и «Локомотивом» (4:3 Б), а затем дома он уничтожил «Адмирал» (9:2).

После избиения парней из Владивостока подопечные Валерия Брагина дважды остались без очков. Уступили питерцы «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:2).

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А вот в парочке последних встреч СКА одержал сухие победы. Не пропустить «армейцам» удалось в поединках со «Спартаком» (0:2) и «Сочи» (0:2).

«Амур»

Хабаровчане после семи сыгранных матчей имеют в своем резерве только 3 очка, что делает команду последней в зачете Восточной конференции.

В новом сезоне «Амур» стартовал с пяти поражений. При этом в дебютном поединке «тигрята» была раздавлены «Сочи» в «Большом» (0:4).

Не так крупно подопечные Владимира Воробьёва уступили «Спартаку» (1:3). А в паре следующих поединков хабаровчане и вовсе навязали хорошую борьбу «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Барысу» (2:3).

В родных же стенах «Амур» пострадал от «Динамо» Москва, после чего одержал победу над «Северсталью» (3:2). Еще один разгром «тигры» пережили в матче с «Магниткой» (2:6).

Прогноз и ставка

Победа СКА оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.55, а на победу «Амура» — 6.85.

Несмотря на свое грустное турнирное положение, «Амур» в матчах с серьезными ребятами пытался играть на пределе своих возможностей.