СКА
За семь матчей хоккейному клубу с Невы удалось накопить 10 очков, благодаря чему он замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице Западной конференции.
На старте чемпионата СКА оформил гостевые победы над «Северсталью» (3:2) и «Локомотивом» (4:3 Б), а затем дома он уничтожил «Адмирал» (9:2).
После избиения парней из Владивостока подопечные Валерия Брагина дважды остались без очков. Уступили питерцы «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:2).
А вот в парочке последних встреч СКА одержал сухие победы. Не пропустить «армейцам» удалось в поединках со «Спартаком» (0:2) и «Сочи» (0:2).
«Амур»
Хабаровчане после семи сыгранных матчей имеют в своем резерве только 3 очка, что делает команду последней в зачете Восточной конференции.
В новом сезоне «Амур» стартовал с пяти поражений. При этом в дебютном поединке «тигрята» была раздавлены «Сочи» в «Большом» (0:4).
Не так крупно подопечные Владимира Воробьёва уступили «Спартаку» (1:3). А в паре следующих поединков хабаровчане и вовсе навязали хорошую борьбу «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Барысу» (2:3).
В родных же стенах «Амур» пострадал от «Динамо» Москва, после чего одержал победу над «Северсталью» (3:2). Еще один разгром «тигры» пережили в матче с «Магниткой» (2:6).
Прогноз и ставка
Победа СКА оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.55, а на победу «Амура» — 6.85.
Несмотря на свое грустное турнирное положение, «Амур» в матчах с серьезными ребятами пытался играть на пределе своих возможностей.
По паре голов хабаровчане бахнули в ворота «Авангарда», «Барыса», московского «Динамо» и «Магнитки». Да, побеждать команде Воробьёва не удается, но