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    Удивит ли «Амур» соперников в Питере?

    СКА — «Амур». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Амур»
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    Руслан Педан
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Амур». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 21 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Сентября 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Амур Амур
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
    •

    СКА

    За семь матчей хоккейному клубу с Невы удалось накопить 10 очков, благодаря чему он замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице Западной конференции.

    На старте чемпионата СКА оформил гостевые победы над «Северсталью» (3:2) и «Локомотивом» (4:3 Б), а затем дома он уничтожил «Адмирал» (9:2).

    После избиения парней из Владивостока подопечные Валерия Брагина дважды остались без очков. Уступили питерцы «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    А вот в парочке последних встреч СКА одержал сухие победы. Не пропустить «армейцам» удалось в поединках со «Спартаком» (0:2) и «Сочи» (0:2).

    «Амур»

    Хабаровчане после семи сыгранных матчей имеют в своем резерве только 3 очка, что делает команду последней в зачете Восточной конференции.

    В новом сезоне «Амур» стартовал с пяти поражений. При этом в дебютном поединке «тигрята» была раздавлены «Сочи» в «Большом» (0:4).

    Не так крупно подопечные Владимира Воробьёва уступили «Спартаку» (1:3). А в паре следующих поединков хабаровчане и вовсе навязали хорошую борьбу «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Барысу» (2:3).

    В родных же стенах «Амур» пострадал от «Динамо» Москва, после чего одержал победу над «Северсталью» (3:2). Еще один разгром «тигры» пережили в матче с «Магниткой» (2:6).

    Прогноз и ставка

    Победа СКА оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.55, а на победу «Амура» — 6.85.

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    Несмотря на свое грустное турнирное положение, «Амур» в матчах с серьезными ребятами пытался играть на пределе своих возможностей.

    По паре голов хабаровчане бахнули в ворота «Авангарда», «Барыса», московского «Динамо» и «Магнитки». Да, побеждать команде Воробьёва не удается, но нервы она портит знатно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 1.5 за 2.00.

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    СКА — «Амур»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на хоккей. Удивит ли «Амур» соперников в Питере?
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