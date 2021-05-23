Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 23 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Первая игра «Торонто» в текущем Кубке Стэнли прошла довольно скромно в плане результативности. Соперники забили всего 3 гола на двоих, а вот удалений они заработали 11. В грубом поединке «листья» уступили (1:2).

В этом матче «Мэйпл Лифс» нанесли 36 бросков в створ, реализовав 2.78% созданных моментов. В обороне «кабаны» также поработали неплохо. Вот только 93.33% отраженных ударов не хватило хозяевам для нужного исхода.

В регулярном чемпионате коллектив Шелдона Кифа оказался на первом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В 56 встречах команде из Онтарио, Канада, удалось заработать 77 баллов.

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В ходе «регулярки» «Торонто» добыл 35 побед, 29 из которых «листочки» оформили в основное время. А суммарно канадский клуб набрал очки в 68.8% выступлений.

«Монреаль»

Команда из провинции Квебек, Канада, провела далеко не лучший матч в Кубке Стэнли. Однако в жестком рубилове гости из Монреаля сумели завоевать победу благодаря шайбам в первом и третьем периодах (2:1).

В дебютном поединке на «Скотиабанк Арене» «Хабс» нанесли 30 бросков в створ, продемонстрировав реализацию — 6.67%. У своих ворот «Монреаль» отразил 97.22% угроз и заблокировал 13 выстрелов.

Регулярный чемпионат подопечные Доминика Дюшарма закончили на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В ходе всего сезона они набрали 59 очков.

В 56 поединках первенства «трехцветные» одержали всего 20 побед в основное время. Трижды «Хабс» смогли дожать соперника в овертайме, а еще один раз «славные» огорчили оппонентов в серии буллитов.

Прогноз и ставка

На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.64, а на победу «Монреаля» — 3.40.

В «регулярке» «Торонто» оказался самым сильным клубом Северного дивизиона по игре в защите. В Кубке Стэнли «листочки» также пропустили всего пару голов, а впереди выглядели слабо.