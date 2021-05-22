В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Амали Арене» 22 мая. Начало встречи — в 19:30 мск. «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

На старте Кубка Стэнли действующие чемпионы отправились в Санрайз, где в первом же матче устроили результативную битву с «Флоридой», в которой «молнии» все же оказались сильнее (5:4).

Вторую встречу с «пантерами» «Тампа-Бэй» провела спокойнее. Соперники не были так точны по ударам, а гости оформили себе фору в 2 шайбы в первом периоде. Сам поединок закончился со счетом — 3:1, благодаря чему «Тампа» увеличила отрыв в серии.

21 мая противостояние этих команд переехало на «Амали Арену». Там они вновь не жалели чужих вратарей и настреляли суммарно 11 голов. Одна шайба влетела в овертайме и поразила ворота «Тампы» (5:6 ОТ).

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Регулярный сезон «Тампа-Бэй» завершила на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 поединках подопечные Джона Купера заработали 75 очков.

«Флорида»

Хозяева в Санрайзе планировали начать дерби с домашних побед, однако уже в дебютном поединке их намерения обломал Брэйден Поинт, забросивший две шайбы в сетку «котов» в третьем периоде (4:5).

Уступила «Флорида» и во втором поединке в «BB&T Центре» (1:3). На своем льду «пантеры» минимально горели в счете до конца третьего периода, а во время решающей навалы они пропустили в пустые ворота (1:3).

С не самым лучшим настроением ребята Джоэля Кенневилля отправились на «Амали Арену», где зарубились с «Тампой». Стараниями Райана Ломберга «Пантерз» все же вырвали победу в овертайме (6:5 ОТ).

В 56 поединках регулярного первенства «Флориде» удалось завоевать 79 баллов, благодаря чему она завершила сезон на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Флориды» — 2.95.

«Флорида», сражавшаяся с «Тампой» на равных, наконец-то смогла одержать победу и сократить разрыв в серии.