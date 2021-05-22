«Тампа-Бэй»
На старте Кубка Стэнли действующие чемпионы отправились в Санрайз, где в первом же матче устроили результативную битву с «Флоридой», в которой «молнии» все же оказались сильнее (5:4).
Вторую встречу с «пантерами» «Тампа-Бэй» провела спокойнее. Соперники не были так точны по ударам, а гости оформили себе фору в 2 шайбы в первом периоде. Сам поединок закончился со счетом — 3:1, благодаря чему «Тампа» увеличила отрыв в серии.
21 мая противостояние этих команд переехало на «Амали Арену». Там они вновь не жалели чужих вратарей и настреляли суммарно 11 голов. Одна шайба влетела в овертайме и поразила ворота «Тампы» (5:6 ОТ).
Регулярный сезон «Тампа-Бэй» завершила на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 поединках подопечные Джона Купера заработали 75 очков.
«Флорида»
Хозяева в Санрайзе планировали начать дерби с домашних побед, однако уже в дебютном поединке их намерения обломал Брэйден Поинт, забросивший две шайбы в сетку «котов» в третьем периоде (4:5).
Уступила «Флорида» и во втором поединке в «BB&T Центре» (1:3). На своем льду «пантеры» минимально горели в счете до конца третьего периода, а во время решающей навалы они пропустили в пустые ворота (1:3).
С не самым лучшим настроением ребята Джоэля Кенневилля отправились на «Амали Арену», где зарубились с «Тампой». Стараниями Райана Ломберга «Пантерз» все же вырвали победу в овертайме (6:5 ОТ).
В 56 поединках регулярного первенства «Флориде» удалось завоевать 79 баллов, благодаря чему она завершила сезон на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.
Прогноз и ставка
Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Флориды» — 2.95.
«Флорида», сражавшаяся с «Тампой» на равных, наконец-то смогла одержать победу и сократить разрыв в серии.
Теперь, имея моральный подъем, «коты» будут делать все возможное, чтобы сравняться с «Тампой», ну а «Тампа»