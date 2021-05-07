В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 7 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

В 53 встречах регулярного первенства Нью-Йоркская команда смогла заработать 68 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она замыкает четверку сильнейших.

После разгромной победы над «Рейнджерс» в игре 21 апреля (6:1) «Айлендерс» провели семь поединков, в пяти из которых они потерпели поражения.

Трижды кряду в этом промежутке времени «островитяне» уступили «Вашингтону» (0:1 Б; 3:6; 1:0). Затем пару раз подопечные Барри Троца разнесли «Рейнджерс» (4:0; 3:0).

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Два последних матча «Айлендерс» провели с «Баффало» в «КиБанк Центре». Оба раза в противостоянии с последним клубом дивизиона «Айлс» потеряли очки (2:4; 3:4 Б).

«Нью-Джерси»

В своих 53 поединках регулярного сезона коллективу из Ньюарка удалось завоевать 43 балла. Поэтому в турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на седьмой строчке.

С 10 по 26 апреля «Нью-Джерси» настигла черная полоса из десяти поражений, которая закончилась матчам с «Филадельфией» (3:4 Б). Выбраться из нее «Девс» помогли «летчики».

В трех следующих поединках подопечные Линди Раффа также противостояли «Филадельфия» и обыграли ее во всех упомянутых встречах (6:4; 5:3; 4:1).

Соперником «Нью-Джерси» в двух последних матчах был «Бостон». В дуэли с «Брюинз» «Девилз» крупно проиграли (0:3) и одержали победу (4:3 ОТ).

Прогноз

Победа «Айлендерс» оценивается в 1.65, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Нью-Джерси» — 4.62.

В последних пяти поединках «Джерси» добыл четыре победы, забив 3+ гола в основное время. «Айлендерс» же под занавес «регулярки» иногда раздают очки другим, хотя в их дивизионе все уже давно решено.

В личной встрече «Девилз» также могут воспользоваться отсутствием особой мотивации у хозяев в «Нассау Колизеум». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 2.5 за 1.89.