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    «Вашингтон» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 1.72) на хоккейный матч НХЛ 16 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Баффало»
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    Энтони Манта
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Баффало». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.70
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    Команда, представляющая столицу США, в регулярном первенстве уже заработала 60 баллов в 43 матчах. Благодаря этому она с отрывом возглавляет таблицу Восточного дивизиона.

    31 марта и 2 апреля «Вашингтон» пережил крупные поражения в противостоянии с клубами из Нью-Йорка. В одном таком матче «Кэпс» влетели «Рейнджерс» (2:5), а в другом — «Айлендерс» (4:8).

    После гостевых погромов в Нью-Йорке команда Питера Лавиолетта дважды обыграла «Нью-Джерси» (2:1 ОТ; 5:4). А затем была еще одна потеря в дуэли с «Айлендерс» (0:1).

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    Уступил «Вашингтон» и «Бостону» 9 апреля (3:4). Но в трех последних матчах «Кэпс» шли без осечек. Столичные ребята победили «Баффало» (4:3), «Бостон» (8:1) и «Филадельфию» (6:1).

    «Баффало»

    Коллектив из Буффало провел в «регулярке» 42 встречи. Заработать команде удалось всего 27 баллов, из-за чего она застряла на восьмом месте в таблице Восточного дивизиона.

    Первого апреля была прервана полоса «Баффало» из 18 матчей без побед. В тот удачный вечер «Сэйбрз» на своем льду прошлись катком по «Филадельфии» (6:1).

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    • Далее команда Дона Гранато дважды встретилась с «Рейнджерс». В поединках с «синерубашечниками» «Себс» уступили (2:3 ОТ) и одержали победу (3:2 Б).

    Затем «Баффало» успел обыграть «Джерси» (5:3), после чего влетел «дьяволам» (3:6). В последних матчах «мечи» слились «Вашингтону» (3:4), хлопнули «Филадельфию» (5:3) и оказались слабее «Бостона» (2:3 Б).

    Прогноз

    Победа «Вашингтона» оценивается в 1.54, ничья — в 5.20, а на победу «Баффало» букмекеры предлагают поставить за 5.50.

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    Команда Гранато начала набирать форму. Очевидно, что она закончит сезон на дне Восточного дивизиона, но в последнее время «мечи» хоть стали зарабатывать очки.

    «Кэпс», несмотря на лидерство, не думают сбавлять обороты. В трех недавних встречах ребята Лавиолетта победили, забив 18 голов. У себя дома они не будут церемониться с последним клубом. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» с форой -1.5 за 1.72.

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