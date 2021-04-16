В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Команда из Питтсбурга в 42 поединках регулярного сезона смогла заработать 56 баллов. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на третьем месте.

Совсем недавно «Питтсбург» провел крутую серию из пяти побед в основное время. Она началась с погрома «Баффало» в двух матчах на своем льду (5:2; 4:0).

После встреч с «Сэйбрз» коллектив Майка Салливана дважды разобрался с «Айлендерс» (6:3; 2:1), а позже он разгромил «Бостон» в «ТД Гарден» (4:1). На той же арене «Пенс» и прервали победный стрик (5:7).

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7 апреля «Питтсбург» в «Мэдисон Сквер Гарден» крупно проиграл «Рейнджерс» (4:8), но сумел взять реванш во втором матче (5:2). В последних поединках «пингвины» победили «Нью-Джерси» (6:4; 5:2).

«Филадельфия»

Филадельфийский клуб в 42 встречах «регулярки» набрал 44 балла, а в турнирной таблице Восточного дивизиона он опустился на шестую позицию.

В апреле «Филадельфия» успела провести 8 матчей. Однако победить ей удалось только в двух поединках. В начале текущего месяца «летчики» уступили «Баффало» (1:6) и «Айлендерс» (2:3 Б).

А выиграть оранжевые смогли 6-го числа. В тот вечер они взяли верх над «Бостоном» в «ТД Гарден» (3:2 ОТ). Еще в паре матчей «Флайерз» потерпели поражения от того же «Бостона» (2:4) и «Айлендерс» (2:3 Б).

Вторую победу в апреле «Филадельфия» добыла в очередной встрече с «Брюинз» (3:2). В крайних играх команда Алена Виньо влетела «Баффало» (3:5) и «Вашингтону» (1:6).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» в предстоящем матче оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Филадельфии» — 3.11.

«Питтсбург», несмотря на неудачи в двух встречах из пяти последних, проводит результативные поединки, тотал которых не ниже семи (в пяти предыдущих матчах). Команда Салливана остается второй по голам на «Востоке».

«Филадельфия», которая терпит неудачи, пропустила больше остальных в дивизионе. С такой игрой в защите ей будет трудно рассчитывать на победу в дерби, но сам поединок должен подарить зрителям большое количество заброшенных шайб.

Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет и тотал больше 5.5 с коэффициентом 2.22.