В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 19 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

После 15 матчей в регулярном первенстве ребята из Глендейла имеют на своем счету 16 баллов, благодаря чему они занимают четвертое место в Западном дивизионе.

Недавние 7 поединков «Аризона» провела с «Сент-Луисом». Их затяжное противостояние стартовало 3 февраля. Тогда в гостях «койоты» потерпели поражение (3:4).

В паре следующих матчей «Йотис» добыли победы в основное время (4:3; 3:1), а 9 числа коллектив Рика Токкета взял верх над «Сент-Луисом» в серии буллитов (3:3, 2:1).

Все прогнозы на НХЛ

Затем сражение этих команд переехало в Глендейл, где «Аризона» проиграла крупно (1:4) и влетела в овертайме (4:5). В последнем матче «койоты» победили «Блюз» (1:0).

«Лос-Анджелес»

Коллектив из Лос-Анджелеса занимает сейчас шестую строчку в зачете Западного дивизиона. В 14 поединках «регулярки» он заработал 13 очков.

С конца января и по 10 февраля у «Лос-Анджелеса» была неудачная серия из пяти матчей без побед. Началось все с потери очков в игре с «Миннесотой» (3:5).

После той встречи «Кингз» у себя дома влетели «Анахайму» (1:3), а затем ребята Тодда Маклеллана дважды уступили «Вегасу» (2:5; 3:4). Еще в одном матче «монархи» остались без очков в дуэли с «Сан-Хосе», сдавшись в серии бросков (3:3, 0:1).

Но 12 февраля печальный отрезок без побед был прерван. Дома «Лос-Анджелес» разгромил «Сан-Хосе» (6:2). А спустя неделю «короли» снесли «Миннесоту» (4:0).

Прогноз

На победу «Аризоны» букмекеры предлагают поставить за 2.03, на ничью — за 4.54, а на победу «Лос-Анджелеса» — за 3.20.

Между собой эти команды в текущем сезоне еще не играли, а вот в двух недавних личных встречах победитель был определен или с минимальным перевесом, или вне основного времени.

На выезде «короли» не будут закрываться в рубке с клубом, имеющим одну из слабых защитных линий в дивизионе. Наши прогноз и ставка — победа «Лос-Анджелеса» с форой +1 за 1.64.