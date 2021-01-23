ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТриумф на перспективу. «Ювентус» не убедил игрой, но одолел «Наполи» Зинедин ЗиданБудущее Зидана — под вопросом. «Реал» с позором покинул Кубок Испании Будущее Месси остается неопределенным«Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
  • 17:51
    • «Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина
  • 18:02
    • Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце
  • 17:45
    • Кокорин заявил о недопонимании с руководством «Спартака»
  • 15:30
    • Федор Емельяненко госпитализирован в ковидную больницу в Москве
  • 15:20
    • ФИФА запретит клубам Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой
  • 15:07
    • Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину»
  • 09:59
    • Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА
    Все новости спорта

    Игра «Торонто» и «Эдмонтона» окажется результативной?

    «Торонто» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч НХЛ 23 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Эдмонтон»
    Александр Керфут
    В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 23 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 23 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Торонто»

    Коллектив из провинции Онтарио уже успел выйти на лед пять раз. За все это время команда заработала 6 очков и заняла 2-е место в таблице Северного дивизиона.

    В первой игре регулярного чемпионата «Торонто» сразился с «Монреалем» у себя дома. Две команды не жалели друг друга и забросили по 4 шайбы в основное время. А в овертайме «листочкам» помог гол Моргана Райлли (5:4).

    Затем ребята Шелдона Кифа провели две встречи с «Оттавой». В первом поединке «Торонто» проиграл (3:5), а во втором матче «кабаны» сумели взять реванш (3:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Вернувшись домой, «Торонто» сразился с «Виннипегом». Однако их игра прошла спокойно и хозяева, имея полное преимущество, добыли победу (3:1). А в дебютном матче с «Эдмонтоном» «листочки» оказались слабее (1:3).

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из провинции Альберта также провела 5 матчей в новом сезоне. Набрав 4 балла, она оказалась на 5-м месте в таблице Северного дивизиона.

    В ходе стартовых поединков «Эдмонтон» зарубился с «Виннипегом». Дебютный матч «Ойлерз» проиграли (3:5), но на следующий день «нефть» взяла реванш (5:2).

  • НХЛ. «Миннесота» обыграла «Анахайм», «Вегас» разгромил «Аризону»
  • В ночь на 21 января в регулярном чемпионате НХЛ прошли пять матчей
  • Сегодня

    • Еще две домашних встречи подопечные Дэйва Типпетта провели против «Монреаля». Правда «Эдмонтону» оба раза не удалось ничего извлечь из этого противостояния (1:5; 1:3).

    А в недавней встрече с «Торонто» «Эдмонтон» завоевал 2 балла благодаря непростой победе (3:1). Казалось, что исход будет непонятен до самой сирены, однако шайба Джоша Арчибалда в пустые ворота обеспечила «Ойлерз» спокойную концовку.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.78, а на победу «Эдмонтона» — 2.94.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В последних играх с участием «Торонто» и «Эдмонтона» против других команд, а также в очном поединке 21 января только один раз суммарный тотал перевалил за 5 голов.

    В других матчах против разных соперников клубы были скромнее. Поэтому нет смысла ожидать какой-то сверхрезультативности и в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.88.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сивасспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ибица — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Валенсия — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Корнелья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Насьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.81
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Форталеза — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Фламенго — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021
    «Торонто» — «Эдмонтон» 21.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.88.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры