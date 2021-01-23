«Торонто» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч НХЛ 23 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 23 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Коллектив из провинции Онтарио уже успел выйти на лед пять раз. За все это время команда заработала 6 очков и заняла 2-е место в таблице Северного дивизиона.

В первой игре регулярного чемпионата «Торонто» сразился с «Монреалем» у себя дома. Две команды не жалели друг друга и забросили по 4 шайбы в основное время. А в овертайме «листочкам» помог гол Моргана Райлли (5:4).

Затем ребята Шелдона Кифа провели две встречи с «Оттавой». В первом поединке «Торонто» проиграл (3:5), а во втором матче «кабаны» сумели взять реванш (3:2).

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Вернувшись домой, «Торонто» сразился с «Виннипегом». Однако их игра прошла спокойно и хозяева, имея полное преимущество, добыли победу (3:1). А в дебютном матче с «Эдмонтоном» «листочки» оказались слабее (1:3).

«Эдмонтон»

Канадская команда из провинции Альберта также провела 5 матчей в новом сезоне. Набрав 4 балла, она оказалась на 5-м месте в таблице Северного дивизиона.

В ходе стартовых поединков «Эдмонтон» зарубился с «Виннипегом». Дебютный матч «Ойлерз» проиграли (3:5), но на следующий день «нефть» взяла реванш (5:2).

Еще две домашних встречи подопечные Дэйва Типпетта провели против «Монреаля». Правда «Эдмонтону» оба раза не удалось ничего извлечь из этого противостояния (1:5; 1:3).

А в недавней встрече с «Торонто» «Эдмонтон» завоевал 2 балла благодаря непростой победе (3:1). Казалось, что исход будет непонятен до самой сирены, однако шайба Джоша Арчибалда в пустые ворота обеспечила «Ойлерз» спокойную концовку.

Прогноз и ставка

На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.78, а на победу «Эдмонтона» — 2.94.

В последних играх с участием «Торонто» и «Эдмонтона» против других команд, а также в очном поединке 21 января только один раз суммарный тотал перевалил за 5 голов.

В других матчах против разных соперников клубы были скромнее. Поэтому нет смысла ожидать какой-то сверхрезультативности и в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.88.