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    Справится ли «Трактор» с гостями из Нур-Султана?

    «Трактор» — «Барыс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Барыс»
    Виталий Кравцов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Трактор Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 13 Декабря 2020 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 15:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Трактор»

    После 36 матчей регулярного сезона команда, которая базируется в Челябинске, имеет на счету 46 очков. В таблице Восточной конференции она находится на четвертом месте.

    В своих последних поединках «Трактор» выглядит неубедительно и часто проигрывает. В недавних шести встречах подопечные Анвара Гатиятулина уступили четырежды.

    В одном из поединков «танкисты» проиграли «Нефтехимику» в Нижнекамске (3:5), после чего было поражение от «Торпедо» в Нижнем Новгороде (0:2).

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    Затем «Трактор» сумел победить рижское «Динамо» (4:3), но позже челябинцы были разгромлены СКА (1:5) и «Йокеритом» (2:5). В последнем матче «медведи» одержали верх над «Сибирью» (2:0).

    «Барыс»

    Представители Казахстана приняли участие в 31 поединке регулярного первенства. В ходе этих матчей они заработали 33 очка и расположились на девятой строчке в таблице Востока.

    В ноябре «Барыс» провел неудачный отрезок из пяти матчей без побед. Начался он с трех домашних встреч, в которых казахстанцы влетели «Динамо» Минск (1:4), «Металлургу» Мг по буллитам (1:1, 2:3) и «Авангарду» (2:5).

    Затем в Уфе «Барыс» был разбит «Салаватом Юлаевым» (1:4), а в Питере он оказался слабее СКА (3:4). Но 29 числа прошлого месяца подопечные Юрия Михайлиса выпутались из этой серии, обыграв «Спартак» (2:1).

    Далее «Барыс» победил «Сочи» (2:0), «Локомотив» (3:1) и «Витязь» в послематчевых бросках (2:2, 0:1). А в последнем поединке клуб из Нур-Султана уступил «Торпедо» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» в этой встрече оценивается в 1.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Барыса» — 3.94.

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    Несмотря на свои недавние потери, «Трактор» будет фаворитом грядущего матча и сделает все, чтобы не отдалиться от тройки лидеров Востока.

    Клуб из Челябинска сможет справиться с соперниками, которые в гостях проиграли пять поединков из семи последних. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с коэффициентом 1.72. 0

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